La Sampdoria cala il tris contro il Crotone: la squadra di Ranieri vola in classifica

Tris della Sampdoria che si impone per 3-1 sul Cotrone. Una gara molto combattuta quella del Ferraris che ha visto comunque la squadra di Ranieri avere il match in pugno per lunghi tratti. Sono proprio i blucerchiati a passare in vantaggio grazie alla rete di Damsgaard, è Jankto poi a raddopiare dieci minuti dopo. La compagine di Stroppa però non molla e accorcia le distanze grazie al rigore tarsformato da Nwanko. Nella ripresa i padroni di casa chiudono la questione segnando la rete del 3-1 firmato da Quagliarella. Doriani che vincono la loro seconda partita di seguito e salgono a quota 17 punti, ancora ultimi invece i calabresi a 6 punti.

FORMELLO - Lazio, Acerbi ce la fa! Conferma Escalante, ancora Tucu-Ciro

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Il Napoli un nuovo inizio. Lotito? Nessun problema con lui..."

TORNA ALLA HOME