Lazio - Spal, Adekanye il sesto olandese a segno coi biancocelesti

Un pomeriggio speciale per la Lazio, ma soprattutto per Bobby Adekanye. L’attaccante ’99, che negli anni è passato da settori giovanili prestigiosi come quelli di Ajax, Barcellona, Psv e Liverpool, ha trovato contro la Spal il primo gol tra i professionisti. “Ho sognato questo momento da quando avevo cinque anni”, ha detto l’olandese nel post partita. E a proposito di nazionalità quello siglato col piattone è un gol che entra di diritto nella storia biancoceleste. Il ragazzo di origini nigeriane è infatti il sesto giocatore orange a segnare con l’aquila sul petto. Prima di lui Aron Winter con 21 reti negli anni ’90, i difensori Stefan de Vrij (8 reti), Jaap Stam (3 reti) e Wesley Hoedt (2 reti), e infine Ricardo Kishna, autore di due centri nel 2015 prima di finire oggi fuori rosa dopo una serie di gravi problemi fisici. Adekanye spera di poter scalare presto questa speciale classifica.

- Bobby Adekanye is de 6e 🇳🇱 die voor Lazio in de Serie A scoort



21 - Aron Winter

8 - Stefan de Vrij

3 - Jaap Stam

2 - Wesley Hoedt

2 - Ricardo Kishna

1 - Bobby Adekanye#Lazio #SerieA — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) February 2, 2020

