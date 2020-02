Lazio, Adekanye tra i marcatori stranieri più giovani della storia: i numeri

Bobby Adekanye ha segnato ieri la sua prima rete tra i professionisti e con la maglia della Lazio. L'olandese, arrivato in estate dal Liverpool, sta crescendo piano piano alle spalle di Immobile, Caicedo e Correa. Inzaghi ha detto di credere molto in lui e nella sua evoluzione come attaccante. Trovare il gol ad appena 20 anni in un Olimpico che ti applaude e grida il tuo nome è tanto per un giovane come lui. Il ragazzo è entrato anche nella storia e nelle statistiche del club biancoceleste. Come sottolinea Lazio Page, Bobby è l'undicesimo marcatore più giovane della storia della prima squadra della Capitale. Con i suoi 20 anni, undici mesi e 19 giorni Adekanye rimane a un passo dalla top ten. Il più giovane in assoluto è Keita Balde Diao. Il senegalese ha segnato a 18 anni, 8 mesi e 2 giorni. L'attuale punta del Monaco precede Laudrup (19 anni, 2 mesi e 28 giorni) e Stankovic (20 anni e 2 giorni). Nella foto in basso l'elenco completo.

