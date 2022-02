Milan, basta Leao per battere la Samp e volare in testa alla classifica

Bastano otto minuti e Rafael Leão al Milan di mister Pioli per battere la Sampdoria a San Siro. Una vittoria di misura quella dei rossoneri che hanno sempre avuto il pallino del gioco in mano e anche più di un'occasione per siglare il doppio vantaggio. Grazie a questi tre punti il Milan sale in testa alla classifica superando di una lunghezza l'Inter, che ha una gara in meno, e di due il Napoli di Spalletti.