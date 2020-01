Napoli, Allan: "Lazio forte e lanciata, ma vogliamo fare una grande partita"

Napoli in difficoltà, reduce dalla cocente sconfitta contro l’Inter, ma avversario pur sempre di qualità e assolutamente da non sottovalutare. Non sarà una sfida semplice che quella che aspetta la Lazio, sabato alle 18, allo Stadio Olimpico. Gli azzurri rendono meglio in trasferta che in casa, dove il pubblico contesta apertamente la squadra e nel gruppo di Gattuso c’è voglia di rivincita come sottolinea uno dei senatori. Allan, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si proietta alla sfida contro i biancocelesti e promette battaglia: “Sabato ci aspetta un match difficilissimo con una Lazio in grande forma. Sappiamo che giocheremo in un ambiente molto carico contro un avversario lanciatissimo al vertice. Ci sarà da lottare e anche soffrire, ma possiamo fare la nostra partita mettendo in campo concentrazione e la nostra qualità”. Allan poi non vuol sentire parlare di obiettivi: “Non pensiamo a una partita utile per accorciare sulla zona Champions. Ora dobbiamo solo pensare a ragionare gara dopo gara, senza guardare il distacco dalle altre. La classifica non rispecchia il nostro valore, meritiamo una posizione diversa, ma dovremo dimostrarlo con i risultati”. La Lazio dovrà fare in modo di rimandare i progetti di rinascita del Napoli e di Allan.