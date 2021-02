Roma, altra lezione da una big: il Milan passa all'Olimpico

Tanto spettacolo, ed errori, nel posticipo della domenica tra Roma e Milan. Primo tempo quasi tutto a favore dei rossoneri che passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Kessié su calcio di rigore, assegnato per il fallo sulla linea di Fazio su Calabria. Prima della rete dello 0-1 il direttore di gara aveva, giustamente, annullato prima la rete di Tomori e poi quella di Ibrahimovic entrambe per fuorigioco. Annullata la rete del pareggio anche ai giallorossi firmata da Mkhitaryan, per fallo di Mancini. La squadra di Fonseca inizia meglio la ripresa trovando il pareggio con la rete di Veretout. I rossoneri non mollano, nonostante gli infortuni di Ibra e Çalhanoğlu, e trovano il gol del vantaggio che è una vera perla di Rebic, che poi è costretto a lasciare anche lui anzitempo il campo per infortunio. I padroni di casa perdono ancora una volta contro una big. Milan che sale a 52 punti in classifica, a -4 dall'Inter, Roma che rimane inchiodata a 44 punti, a solo una lunghezza da Lazio e Napoli.

