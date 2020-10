Sampdoria corsara a Firenze: Quagliarella e Verre regalano tre punti a Ranieri

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina di mister Iachini. Dopo il ko contro l'Inter la viola subisce la sconfitta anche per mano della Sampdoria. La squadra di Ranieri porta a casa tre punti importantissimi. I doriani passano in vantaggio grazie alla rete di Quagliarella dal dischetto nel primo tempo, nella ripresa la squadra di casa pareggia i conti con Vlahovic ma nel finale un bellissimo gol di Verre porta avanti gli ospiti. Allo scadere Fiorentina anche sfortunata con il palo colpito da Chiesa.

