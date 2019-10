Serie A, Brescia - Fiorentina non regala gol: termina a reti inviolate il match

Brescia - Fiorentina chiude questa giornata di Serie A. Una partita che non ha regalato alcun gol, il risultato finale è stato di 0 a 0. Un primo tempo più equilibrato, con una rete dei padroni di casa annullato dopo soli 4 minuti: un tocco con il braccio di Tonali ha viziato l'azione. Nel secondo tempo i viola hanno preso in mano il pallino di gioco, senza però riuscire a gonfiare la rete per portare a casa i tre punti. Primo punto interno per il Brescia, sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Montella. Ora la Fiorentina è a quota 12, insieme alla Lazio e al Parma.

