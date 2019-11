Serie A, Higuain - Dybala show a Bergamo: la Juventus rimonta e batte l'Atalanta

La tredicesima giornata di Serie A viene inaugurata da Atalanta - Juventus, partita entusiasmante almeno sulla carta. Eppure, nel primo tempo non si gonfia la rete. Non mancano però le emozioni. Al minuto 16’ la squadra di casa ha la possibilità di passare in vantaggio: braccio di Khedira su cross di Gomez, Rocchi indica il dischetto. Dagli 11 metri va Barrow, che però calcia e colpisce la traversa. La Dea si rivela più propositiva nella prima parte di gara, e va ancora vicino al gol con Pasalic: colpo di testa, miracolo vero e proprio di Szczesny. Nel secondo tempo il canovaccio non cambia, infatti al minuto 55’ l’Atalanta passa: cross di Barrow, colpo di testa di Gosens che non può sbagliare da posizione ottimale. La Juventus prova a reagire, ma continua a tratti a soffrire il gioco rocambolesco di un'Atalanta in gran forma. Però, al minuto 74', i bianconeri trovano la forza di agguantare il pareggio. Dal limite dell'area si gira Higuain, che insacca il pallone grazie alla decisiva deviazione di Toloi. Addirittura gli uomini di Sarri riescono a ribaltare il risultato a 10 minuti dalla fine. Dybala serve Cuadrado che mette dentro un pallone al bacio per Higuain: l'argentino non sbaglia e fa doppietta. Tante proteste relative a un presunto fallo di mano di Cuadrado nel momento stesso in cui l'azione è partita. L'Atalanta prova a buttarsi in avanti per recuperare una gara che sembrava sotto controllo fino a 20 minuti dal termine. La Juventus però riesce a dare il colpo di grazia al secondo minuto di recupero: ripartenza fulminea, Dybala controlla il passaggio di Higuain e batte Gollini sul primo palo. Il match termina 1 a 3. Niente da fare per Gasperini, Sarri fa bottino pieno a Bergamo.

