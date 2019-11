FORMELLO - Lazio, Inzaghi sceglie Patric. Leiva in regia, Ciro con Correa

FORMELLO - Eccola, la Lazio anti-Sassuolo. Dieci undicesimi erano chiari, l’ultima maglia alla fine la strappa Patric. Sarà lo spagnolo a chiudere la linea a tre difensiva sul centrodestra. Vinta la concorrenza di Luiz Felipe e Bastos. Inamovibile Acerbi in mezzo e confermato il ritorno di Radu dalla parte opposta: il romeno sta bene, da inizio settimana si allena in gruppo e a Reggio Emilia ritroverà spazio dall’inizio (si era lesionato a San Siro, ha saltato Celtic e Lecce).

SCELTE. I dubbi non riguardavano il centrocampo e l’attacco. Marusic è out, sulle fasce ci saranno Lazzari e Lulic. In mezzo Leiva in regia, con ai lati Milinkovic e Luis Alberto. Il terzetto titolare. In attacco la coppia più prolifica d’Europa, Immobile con Correa. Caicedo ha svolto la rifinitura e dovrebbe farcela a rientrare tra i convocati. Ieri ha effettuato controlli alla caviglia sinistra in Paideia, aveva ricevuto un duro colpo a metà settimana. Al massimo andrà in panchina a denti stretti.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All. Inzaghi.