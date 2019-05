Serie A, i risultati delle 15: Empoli ride, Torino piange. E Genoa-Fiorentina varrà la salvezza

Una partita che significa molto, quella appena conclusasi tra Empoli e Torino. Nel primo dei due match delle 15, infatti, i toscani si sono imposti con un prepotente 4-1 sui granata, un risultato che vale oro per l'Empoli e che suona invece come una condanna per il Torino. Europa quasi sfumata per gli uomini di Mazzarri, che mancano la possibilità di agganciare la Roma e, con tre punti di distacco e gli scontri diretti in favore dei giallorossi, non possono più sperare di superarli. Unica speranza il risultato negativo del Milan, che con due punti in più del Toro alle 18 scenderà in campo contro il Frosinone già retrocesso. I tre punti guadagnati al Castellani permettono invece agli uomini di Andreazzoli di proiettarsi al di fuori della zona retrocessione, con una sola giornata rimasta da giocare e un punto di vantaggio sul Genoa, che ieri non è andato oltre il pareggio con il Cagliari. Nella giornata 38 l'Empoli dovrà però andare a San Siro, contro un'Inter che con tutta probabilità avrà da giocarsi l'accesso alla Champions League, mentre il Genoa visiterà la Fiorentina. Proprio quest'ultimo sarà, incredibilmente, uno scontro salvezza: se il Genoa dovesse vincere, infatti, raggiungerebbe i 40 punti della Fiorentina - che nel frattempo ha perso sul campo del Parma, ufficialmente salvo, per l'autogol di Gerson - e con gli scontri diretti a favore scavalcherebbe i viola. Una serie di incroci potenzialmente interessanti dunque nell'ultima giornata di questa stagione di Serie A.