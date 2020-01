Serie A, Ibra IZ back: il Milan torna alla vittoria, Cagliari al tappeto

E con questa sono quattro le sconfitte consecutive del Cagliari, in caduta libera dopo il ko patito contro la Lazio. Nel primo giorno di festeggiamenti per il centenario del club (la società compierà 100 anni il prossimo 30 maggio, ndr), i rossoblu lasciano campo libero al Milan che torna alla vittoria - e al gol - dopo tre partite. Il Cagliari ha qualche chance, ma la squadra di Pioli si rivela padrona del campo per larghi tratti della sfida e alla fine vince con merito. Succede tutto nella ripresa: dopo 35 secondi Leao, fortunato, apre le danze con un tiro sporco deviato col tacco da Pisacane. A chiudere il match ci pensa Ibrahimovic, bravo nel fulminare Olsen con un sinistro preciso che si infila all'angolino. Un ritorno al gol in Serie A anche per lo svedese, vero punto di riferimento del “nuovo” Milan di Pioli, già decisivo. Con lui in campo per i rossoneri è tutta un'altra musica. Mastica amaro invece il Cagliari che, comunque, chiude il girone d'andata in zona Europa League.

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AGENTE DI JALLOW

LAZIO, PARLA L'AGENTE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOEMPAGE