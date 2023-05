Serie A, il Bologna ferma la Roma al Dall'Ara: altro infortunio per i giallorossi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina a reti inviolate la gara del Dall'Ara tra Bologna e Roma. Un punto ciascuno per le squadre di Thiago Motta e Mourinho protagoniste di una gara che si è giocata sempre sul filo dell'equilibrio e in cui la Roma perde anche Celik per infortunio. I giallorossi salgono a quota 59 a 6 punti dal quarto posto occupato dalla Lazio, 7 se si considerano gli scontri diretti. Undicesima piazza per i felsinei che invece salgono a 47.