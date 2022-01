Serie A- Il Napoli passeggia a Bologna, lo Spezia espugna San Siro

Anche le gare del lunedì regalano spettacolo e risultati inattesi, almeno in uno dei due match che si sono giocate alle 18:30. Vittoria facile del Napoli in casa del Bologna di Mihajlovic: ai partenopei basta una doppietta di Lozano, prima su assist di Elmas e poi di Fabian Ruiz a regalare alla squadra di Spalletti i tre punti che proiettano gli azzurri a 46 punti.

Incredibile invece quanto accaduto a San Siro con la vittoria esterna dello Spezia all'ultimo respiro. Leao allo scadere della prima frazione di gioco porta in vantaggio i rossoneri ma è nel finale di gara che succede di tutto. Prima Agudelo trova la rete del pareggio e poi negli ultimi minuti una decisione del direttore di gara Serra cambia le sorti del match: l'arbitro concede calcio di punizione alla squadra di Pioli non facendo proseguire l'azione che avrebbe portato alla rete del vantaggio il Milan con Messias. Al contrario concede altro recupero e con i padroni di casa riversati in avanti lo Spezia segna la rete della vittoria con Gyasi. Rossoneri che si fermano quindi a 48, Spezia che sale a 22.