Serie A, l'Inter passa in rimonta a Bologna: decisiva la doppietta di Lukaku

Caparbia e determinata, l'Inter vince ancora (è il 9° successo in 11 giornate di Serie A, 6 su 6 in trasferta fino a qui) contro un ottimo Bologna e lascia il Dall'Ara con tre punti pesantissimi. È Lukaku a trascinare i nerazzurri con una doppietta - che ribalta la rete iniziale di Soriano -, ora la squadra di Conte è da sola al primo posto in attesa del risultato della Juventus nel derby delle 20:45. Succede tutto nella ripresa, che si accende a mezzora dalla fine quando Soriano da fuori area buca le mani di uno stranamente imperfetto Handanovic. A quel punto esce fuori l'orgoglio dell'Inter, brava a riprenderla al 75' dopo un'azione insistita finalizzata con un tap-in ravvicinato dalla punta ex United. L'equilibrio è sottile ed è Orsolini a decidere l'incontro, questa volta a danno dei suoi compagni. L'esterno atterra ingenuamente Lautaro in area al 91': calcio di rigore. E Lukaku non sbaglia. Finisce 1-2 a Bologna, l'Inter non molla la presa sulla corsa scudetto.

