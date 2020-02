Serie A, la Juve vince e aspetta. Disfatta Samp, bene Fiorentina e Parma

In attesa del posticipo di questa sera tra Lazio e Inter, la Juventus archivia la pratica Brescia senza molti problemi. Un gol per tempo (Dybala e Cuadrado) basta ai bianconeri per stendere le Rondinelle. La sorpresa del pomeriggio domenicale arriva dal "Luigi Ferraris", dove la Sampdoria perde in casa per 5-1 contro la Fiorentina: doppiette di Vlahovic e Chiesa e autogol di Thorsby (gol della bandiera di Gabbiadini). Il terzo match delle 15 è quello tra Sassuolo e Parma, finito 0-1 grazie alla rete del reintegrato Gervinho.

Lazio - Inter, probabili formazioni

Lazio - Inter, record di tifoi all'Olimpico

TORNA ALLA HOMEPAGE