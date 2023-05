Serie A, la Juventus mantiene il secondo posto: Cremonese a un passo dalla B

TUTTOmercatoWEB.com

Vince ancora la Juventus di Allegri che si impone per 2-0 in casa delle Cremonese che ora vede lo spettro della Serie B sempre più vicino. A decidere la gara le reti di Fagioli e Bremer che permettono ai bianconeri di mantenere il secondo posto a quota 69 a +3 dall'Inter e a +4 dalla Lazio. La Cremonese, prossima avversaria proprio della squadra di Sarri dopo l'Udinese, vede invece avvicinarsi la retrocessione. Sono solo 24 i punti, 6 in meno di Spezia e Verona a tre giornate dal termine del campionato.