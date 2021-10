Serie A - La Salernitana vince al fotofinish, un punto a testa per Spezia e Genoa

La decima giornata del campionato di Serie A ha preso il via nel pomeriggio di oggi. Due le sfide che si sono giocate a partire dalle 18:30: Spezia - Genoa e Venezia - Salernitana. 1-1 al Picco tra la squadra di Thiago Motta e quella di Ballardini, il match si sblocca solo nel secondo tempo con un'autorete di Sirigu che permette ai padroni di casa di passare in vantaggio. All'86' è invece Criscito a segnare direttamente su calcio di rigore. Spezia che sale quindi a 8 punti, il Genoa rimane dietro a 7.

Prima vittoria invece per la Salernitana di Colantuono dopo il ko contro l'Empoli. Aramu porta in vantaggio i padroni di casa al 14' ma Bonazzoli nella ripresa pareggia i conti. I granata riescono ad aprofittare dell'espulsione di Ampadu e all'ultimo respiro Schiavone regala una vittoria incredibile ai suoi. I campani salgono a 7 punti in classifica, il Venezia rimane a 8.