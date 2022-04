Serie A, prima sconfitta per il Genoa di Blessin: Simeone regala il successo al Verona

TUTTOmercatoWEB.com

31esima giornata di Serie A ancora in corso. Nel pomeriggio allo stadio Bentegodi è andato in scena il match tra Verona e Genoa, una gara importante soprattutto per i liguri invischiati nella lotta salvezza. A decidere la gara dopo soli 5 minuti è proprio l'ex Simeone che con la sua rete regala agli scaligeri il successo. La squadra di Blessin rimane quindi al penultimo posto a quota 22 punti, l'Hellas sale al nono posto a quota 45.