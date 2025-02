Serie A, termina 1-1 tra Roma e Napoli: come cambia la classifica

A Spinazzola risponde Angelino. Roma e Napoli si dividono la posta in palio nel big match di questa domenica sera, con gli ospiti che alla mezz'ora di gioco si sono portati in vantaggio con la rete dell'ex, ma che in pieno recupero si sono visti pareggiare dai padroni di casa. Una fotocopia, o quasi, del derby di Milano andato in scena alle 18.00 a San Siro e che, per lo meno per le prime posizioni, non ha visto grande cambiamenti di classifica. Diversa, invece, la situazione più indietro con i risultati di ieri e oggi che hanno causato non pochi cambiamenti. Di seguito la classifica provvisoria.

Napoli 54 punti (23 partite giocate)

Inter 51 (22)

Atalanta 47 (23)

Juventus 40 (23)

Fiorentina 39 (22)

Lazio 39 (22)

Bologna 37 (22)

Milan 35 (22)

Roma 31 (23)

Udinese 29 (23)

Torino 27 (23)

Genoa 26 (23)

Hellas Verona 23 (23)

Lecce 23 (23)

Como 22 (23)

Cagliari 21 (22)

Empoli 21 (23)

Parma 20 (23)

Venezia 16 (23)

Monza 13 (23)