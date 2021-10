Serie A, tonfo Juventus contro il Sassuolo. Vince l'Atalanta, pari tra Udinese e Verona

Altro pomeriggio di Serie A e altre sorprese che sono arrivate da diversi campi. Il primo e sicuramenre il più clamoroso è il ko della Juventus battuta in casa dal Sassuolo. La squadra di Dionisi passa in vantaggio con la bellissima rete di Frattesi ma poi nella ripresa McKennie rimette in pari il risultato. La beffa per i bianconeri arriva nel finale quando al 90' Lopez regala la vittoria ai suoi. Vince anche l'Atalanta, prossima avversaria della Lazio, contro la Sampdoria: Caputo apre le marcature ma poi Askildsen con un autogol, Zapata e Ilicic completano la rimonta e fissano il punteggio sull'1-3. Pareggio invece tra Udiense e Verona: alla rete di Success al terzo minuto risponde Barak direttamente da calcio di rigore per il pareggio degli scaligeri.