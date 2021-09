Torino - Lazio, le probabili formazioni: tanti ballottaggi, Cataldi e Marusic sperano

Poche ore e la Lazio tornerà in campo per la difficile sfida contro il Torno di Juric nel match in programma alle 18:30. La squadra di Sarri vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro il Cagliari, i granata non vogliono fermarsi dopo aver battuto il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Tra le fila dei biancocelesti il tecnico toscano sta facendo alcune valutazioni in vista anche del derby di domenica. Apertissimi i ballottaggi Leiva-Cataldi e Lazzari-Marusic, con i primi due che restano comunque in leggerissimo vantaggio. Akpa Akpro insidia Luis Alberto a centrocampo, in difesa invece Patric potrebbe far rifiatare Luiz Felipe mentre non ci sarà Zaccagni a causa di un trauma distrattivo. In casa Torino invece da valutare le condizioni di Pjaca, mentre non ci saranno sicuramente Praet, Izzo e Belotti.

Probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Zima, Aina, Vojvoda, Buongiorno, Lukic, Baselli, Rincon, Verdi, Warming, Pjaca. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.