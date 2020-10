UFFICIALE - Juventus - Napoli non valida: ora la decisione spetta al Giudice Sportivo

Tutto come da pronostico. La Juventus è scesa in campo all'Allianz Satdium ed ha atteso il passare dei 45 minuti affinchè il direttore di gara potesse invalidare il match vista l'assenza della squadra avversaria, il Napoli. Adesso la decisione finale spetterà al Giudice Sportivo in base al referto che gli verrà consegnato dall'arbitro Doveri.

Agnelli: "De Laurentiis mi ha scritto per rinviare la gara, a parti inverse la Juve sarebbe partita"

