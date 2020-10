Agnelli: "De Laurentiis mi ha scritto per rinviare la gara, a parti inverse la Juve sarebbe partita"

Non ci sarà nessun Juventus - Napoli come da previsione. La squadra di Gattuso non è partita per Torino, la Juventus è scesa in campo. Tutto quello che succederà è stato rimandato, non con poca confusione, agli organi competenti. Il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli ha fatto chiarezza sulla posizione del club ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dei protocolli molto chiari in queste situazioni ed era prevedibile che sarebbe successo prima o poi di incappare in una situazione nuova. Se emerge un caso di positività si applica il protocollo della Figc che rimanda alla circolare applicata dal CTS, si va quindi in isolamento fiduciario, nel nostro caso presso una struttura concordata con la Asl in cui tutto il gruppo squadra si isola. Saputo della positività di due individui del gruppo squadra ci siamo subito isolati affinché potessimo giocare la partita questa sera. Il protocollo è stato studiato con il Governo. Importante sarebbe avere lo spirito di voler giocare, le casistiche verranno ogni volta risolte, la priorità è la tutela della salute pubblica. Con De Laurentiis ci siamo mandati un messaggio e io ho risposto che la Juventus si attiene sempre ai regolamenti, il suo messaggio era una richiesta ad inviare la partita. Se il protocollo sarà questo o un altro farà lo stesso, nessun settore della vita è immune dal coronavirus. Io sarei partito a parti inverse, nel momento in cui la Asl interviene è perché c'è stata qualche inosservanza nel protocollo iniziale. A mio giudizio non interviene se il protocollo è stato osservato con meticolosità. Io preferisco vincere sul campo sempre, è evidente".

