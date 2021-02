Coppa Italia, a Lautaro risponde Ronaldo con una doppietta: l'andata è della Juventus

Il primo confronto tra Inter e Juventus se lo aggiudica la squadra di Pirlo che a San Siro batte i nerazzurri imponendosi per 1-2 posando così un mattone importante in vista della gara di ritorno della settimana prossima. Eppure a passare in vantaggio era stata proprio la squadra di Conte al 9' grazie alla rete di Lautaro Martinez che batte un non impeccabile Buffon che avrà modo di rifarsi nel resto del match. Il pareggio è opera invece di Cristiano Ronaldo che non sbaglia il gol dell'1-1 dal dischetto. Rigore quello assegnato da Calvarese per il fallo di Young su Cuadrado. E' sempre il portoghese poco dopo a mettere la firma sul gol del 1-2 anche se sono Bastoni e Handanovic a fare un vero e proprio pasticcio difensivo che spalanca le porte a CR7. La squadra di Conte sarà quindi chiamata all'impresa all'Allianz Stadium e dovrà fare a meno di Vidal e Sanchez, entrambi squalificati in vista del prossimo match.

Lazio, i ringraziamenti di Acerbi per il regalo (in stile biancoceleste) della sorella - FOTO

Real Madrid, il presidente Florentino Perez positivo al Covid: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE