Coppa Italia: Cremonese-Modena 4-2, lombardi agli ottavi di finale

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese batte il Modena 4-2 al termine di un match giunto ai tempi supplementari e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli. Partita complicata per gli uomini di Alvini che nonostante la superiorità numerica dal 22' per via dell'espulsione del modenese Magnino, non riescono a prendere il sopravvento. Il match si sblocca solo nella ripresa con i gol di Okereke e Felix Afena-Gyan che sembravano chiudere la contesa. Il micidiale uno-due di Diaw all'89' e al 90' manda clamorosamente il match ai supplementari. I canarini tentano il colpaccio, ma alla fine devono arrendersi alla doppietta di Sernicola che fissa il risultato sul 4-2.