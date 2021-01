Coppa Italia, Eriksen decide il derby tra Inter e Milan: Ibra croce e delizia

E' successo di tutto nel derby tra Inter e Milan ma alla fine a vincere è la squadra di Antonio Conte autrice di una rimonta decisa dal giocatore che meno ci si aspettava: Christian Eriksen. Per i rossoneri la gara si mette nel migliore dei modi con la rete di Ibrahimovic al 31 minuto ma lo svedese è croce e delizia perche si rende partecipe di un duro scontro con Lukaku alla fine del primo tempo e poi nella ripresa si becca il doppio giallo e lascia la squadra in dieci. In superiorità numerica la squadra di Conte spinge e alla fine trova il pareggio dal dischetto con Lukaku. Allo scadere, dopo dieci minuti di recupero dovuti all'infortunio del direttore di gara Valeri, Eriksen pennella la punizione vincente che beffa Tatarusanu. Inter quindi che si qualifica alla semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Spal - Juventus che scenderanno in campo domani.

Atalanta - Lazio, è tempo di vigilia: la squadra in partenza per Bergamo - VIDEO

Juventus, Buffon deferito per la bestemmia nella sfida contro il Parma

TORNA ALLA HOMEPAGE