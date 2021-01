Inter - Milan, rissa tra Lukaku e Ibrahimovic: le frasi incriminate

INTER MILAN RISSA - Tensione altissima a San Siro dove è in corso il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Prima dell'intervallo Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono arrivati a contatto e si sono scontrati pesantemente verbalmente e fisicamente. L'arbitro Valeri ha ammonito entrambi, ma è stato faticolo tenere i due a distanza. Il sito Tuttomercatoweb ha sottolineato le frasi incriminate con lo svedese che avrebbe detto al belga: "Go do your voodoo shit, you little donkey ("Vai a fare la tua m***a voodoo, asinello, ndr")". Immediata la risposta del numero nove nerazzurro che ha risposto: "I fuck you and your wife, you want to speak about my mother?”. Frasi che non hanno bisogno di traduzioni. Lo svedese è stato poi espulso nella ripresa per un duro intervento su Barella che gli è valso il secondo giallo. Di seguito le foto dello scontro e dell'espulsione del bomber rossonero.