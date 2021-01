Coppa Italia, poker del Napoli allo Spezia: partenopei in semifinale

È il Napoli la quarta e utlima semifinalista di Coppa Italia. Allo stadio Diego Armando Maradona i partenopei battono 4-2 lo Spezia di Italiano e raggiungono l'Atalanta nel doppio confronto in cui si giocheranno un pass per la finale. Azzurri che archiviano la pratica già nel primo tempo chiudendo sul 4-0 grazie ai gol di Koulibaly, Lozano, Politano e Elmas. Nella ripresa i liguri provano a riaprire il match e nel giro di tre minuti, dal 70' al 73', trovano due gol con Gyasi e Acampora ma non basta per completare la rimonta. Traguardo importante per Gattuso dopo le polemiche degli ultimi giorni.