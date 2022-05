Calciomercato Lazio, Cabral possibilità di riscatto: ma a una condizione...

Il capoverdiano può essere riscattato per circa 5 milioni di euro, ma Sarri non sembra abbia ancora dato l'ok definitivo.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cabral può rimanere, ma non è ancora certo che accada. Riflessioni in corso, la società spinge, è un'ipotesi, lo staff tecnico che comunque non chiude a questa possibilità, ma c'è cautela. Sarri preferirebbe una soluzione più classica come attaccante di scorta, aveva fatto il nome di Caputo, è una candidatura che sta perdendo quota, perché la Samp chiede 3 milioni, considerati troppi per un 35enne. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori confronti sul tema Cabral, il riscatto può essere esercitato per circa 5 milioni di euro, ma bisogna che Sarri dia l'ok definitivo. Pare non sia ancora arrivato...

Pubblicato ieri alle 19:27