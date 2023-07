Calendario Serie A: Lazio, inizio shock! Derby a novembre e aprile, si chiude col Sassuolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

GIRONE D'ANDATA

1a giornata: Lecce-LAZIO

2a giornata: LAZIO-Genoa

3a giornata: Napoli-LAZIO

4a giornata: Juventus-LAZIO

5a giornata: LAZIO-Monza

6a giornata: LAZIO-Torino

7a giornata: Milan-LAZIO

8a giornata: LAZIO-Atalanta

9a giornata: Sassuolo-LAZIO

10a giornata: LAZIO-Fiorentina

11a giornata: Bologna-LAZIO

12a giornata: LAZIO-Roma (12 novembre)

13a giornata: Salernitana-LAZIO

14a giornata: LAZIO-Cagliari

15a giornata: Hellas Verona-LAZIO

16a giornata: LAZIO-Inter

17a giornata: Empoli-LAZIO

18a giornata: LAZIO-Frosinone

19a giornata: Udinese-LAZIO

GIRONE DI RITORNO

20a giornata: LAZIO-Lecce

21a giornata: Torino-LAZIO

22a giornata: LAZIO-Napoli

23a giornata: Atalanta-LAZIO

24a giornata: Cagliari-LAZIO

25a giornata: LAZIO-Bologna

26a giornata: Fiorentina-LAZIO

27a giornata: LAZIO-Milan

28a giornata: LAZIO-Udinese

29a giornata: Frosinone-LAZIO

30a giornata: LAZIO-Juventus

31a giornata: Roma-LAZIO (7 aprile)

32a giornata: LAZIO-Salernitana

33a giornata: Genoa-LAZIO

34a giornata: LAZIO-Hellas Verona

35a giornata: Monza-LAZIO

36a giornata: LAZIO-Empoli

37a giornata: Inter-LAZIO

38a giornata: LAZIO-Sassuolo

La stagione 2023-24 della Serie A si apre con l'evento di compilazione dei calendari, in programma mercoledì 5 luglio: via del sorteggio alle 12.30. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

- Il via della Serie A è fissato per il fine settimana del 19-20 agosto, l'ultima delle 38 giornate si giocherà invece il 25-26 maggio 2024: una chiusura anticipata in vista dell'Europeo estivo.

- Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali: il 10 settembre (8/9 Macedonia-Italia, 12/9 Italia-Ucraina), il 15 ottobre (14/10 Italia-Malta, 17/10 Inghilterra-Italia), il 19 novembre (17/11 Italia-Macedonia, 20/11 Ucraina-Italia) e il 24 marzo (due amichevoli o playoff Euro 2024). Solo un turno infrasettimanale: il 27 settembre.

- Confermata la novità della scorsa stagione: il calendario del girone di ritorno non sarà lo stesso - a specchio, a campi invertiti - del girone di andata, l'ordine delle partite sarà diverso. Per distribuire meglio le sfide di cartello durante l'anno senza il vincolo di ripetere l'ordine dell'altro girone.

- Tra i dati in base a cui è formato il calendario c'è l'incompatibilità di contemporaneità di partite in casa (e trasferta) sia per le squadre della stessa città (Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma) ma non solo (anche Fiorentina-Empoli e Napoli-Salernitana). Ogni giornata quando una squadra gioca in casa l'altra deve necessariamente giocare fuori.

- Tra i paletti inseriti per la compilazione del calendario anche l'esclusione di disputa degli incontri di cartello in alcune giornate specifiche. Nello specifico: nel 1° e nel 2° turno, nell'ultimo turno (38°), nell'infrasettimanale feriale (6° turno) e nella partita precedente (5°) e in più nel 19° turno (che si accavalla con la Supercoppa) non potranno giocarsi le partite tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, e neanche i derby di Roma, Milano, Torino e quelli Fiorentina-Empoli e Napoli-Salernitana.

- Esclusi scontri diretti tra le squadre che partecipano alla Champions League e le altre coppe nelle giornate comprese tra due turni delle competizioni Uefa, quindi il 25°, il 28°, il 32° e il 35° turno.

Pubblicato il 5/07