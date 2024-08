FORMELLO - Lazio, ancora assente Isaksen. Si rivedono Cataldi e Marusic: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Baroni può contare di nuovo su Cataldi e Marusic. Dopo le assenze degli ultimi due giorni (non erano al meglio) hanno entrambi svolto l’intero allenamento di questa mattina in gruppo (l'unico di oggi, ore 10). Sono mancati però Gustav Isaksen (come ieri), affaticato e in dubbio per l’amichevole di sabato sera contro il Frosinone, Gaetano Castrovilli, che sta seguendo un programma differenziato per ritrovare la condizione, e André Anderson. Al contrario è rientrato a pieno ritmo Matteo Cancellieri, che continua a lavorare a Formello nonostante le voci di mercato (Parma, Monza e Rennes su di lui).

C’è ancora attesa invece per gli infortunati Nuno Tavares e Mario Gila. Sono in fase di recupero, presto (verosimilmente la prossima settimana) si metteranno a disposizione di Baroni. In vista delle prossime amichevoli, il tecnico oggi ha lasciato giocare la squadra con delle partitelle a campo ridotto (aggregati anche alcuni giovani rimasti a Roma). Tra i pali si sono alternati i quattro portieri Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti, ovviamente tutti presenti.

Pubblicato il 1/08