Giudice Sportivo, pesante multa per la Lazio. Confermata la squalifica di Lazzari

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa la diciassettesima giornata di Serie A con la partita tra Bologna e Atalanta che si è conclusa per 1-2 in favore dei bergamaschi. Come di consueto è stato pubblicato sul sito ufficiale della Lega il comunicato con le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo tra cui rientra anche la Lazio. E' stata, infatti, confermata la squalifica per Lazzari, diffidato e ammonito al 43' della partita contro l'Empoli "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e che dunque salterà la sfida contro il Sassuolo. Ma non solo. La società, infatti, è stata multata di 8.000€ "per aver i suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria". Sono state confermate, inoltre, anche le ammonizioni di Romagnoli (prima sanzione), Pedro (prima sanzione) e Vecino (seconda sanzione).

Pubblicato il 10-01