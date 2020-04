Lazio, Bianchessi: "Peccato per la sospensione, avremmo potuto vincere 4 titoli"

La Serie A sta aspettando di ripartire, ma per alcuni campionati (quelli giovanili e femminili) è finita qui. La FIGC ne ha stabilito la sospensione. Il responsabile del settore giovanile biancoceleste e della Lazio Women Mauro Bianchessi ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Purtroppo è arrivata questa comunicazione. C'era il presentimento, anche perché non ci sarebbe stato il tempo per le fasi finali. Devo dire che c'è molta amarezza perché quattro delle nostre squadre avrebbero lottato per lo Scudetto. L'Under 14 era a punteggio pieno e avrebbe potuto conquistare il titolo per due anni di fila. Era stata una bella stagione: mi vengono in mente le vittorie nei derby delle giovanili. Ma anche le squadra femminili stavano facendo bene. Forse avremmo potuto raggiungere obiettivi importanti, ma è andata così: sarà per il prossimo anno".

LAZIO WOMEN: "Abbiamo avuto quest'idea di mettere in piedi un settore giovanile femminile che sia all'altezza del nome Lazio. Ma anche la prima squadra è davvero competitiva, siamo praticamente in Serie A".

SMART TRAINING: "Il nostro settore giovanile è una famiglia. Per noi è importante stare insieme e quindi vederci mantiene il nostro senso d'appartenenza. Siamo stati tra i primi in Italia ad adottare lo smart training, anche se non vediamo l'ora di ritrovarci sul campo d'allenamento".

LE STRUTTURE: "Il Presidente sta seguendo in prima persona questo aspetto. Dal prossimo anno avremo una sala per il settore giovanile dovrà si potranno fare le riunioni tecniche e si potranno guardare su uno schermo le partite per studiarle. Devo dire che, grazie al lavoro del Presidente, il nostro è uno dei migliori settori giovanili d'Italia".

MERCATO: "Io il mercato lo finisco a dicembre-gennaio. Saranno riconfermati i giocatori della Lazio, seguendo il giudizio degli allenatori e dei coordinatori tecnici. Posso dire che che tutte le rose dovranno essere competitive come quelle di quest'anno. Anzi, dobbiamo recuperare qualcosa perché c'è molta amarezza per le occasioni perse di questa stagione".

ASPETTO PSICOLOGICO: "Qui alla Lazio prima vengono i valori e poi tutto il resto. Diamo dei servizi per le varie problematiche dei ragazzi, diamo assistenza alle famiglie e diamo supporto agli allenatori. Tra staff medico e psicologico, facciamo circa 240 riunione a stagione. Siamo un'azienda che lavora rispettando valori importanti, con l'obiettivo di portare i ragazzi in prima squadra".