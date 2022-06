Lazio, Canigiani: “Queste le modalità di acquisto degli abbonamenti. Le promozioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il responsabile dell’Ufficio Marketing Marco Canigiani per fare chiarezza in merito alle modalità di acquisto degli abbonamenti per la prossima stagione e alle relative promozioni. Queste le parole: “Alle ore 10:00 del 23 parte la prelazione per gli abbonati e l’acquisto per i posti liberi, cioè non soggetti a prelazione. I vecchi abbonati possono anche scegliere un nuovo posto l’importane è che quel posto non sia occupato da chi ha la prelazione. Ci sono circa 20.000 vecchi abbonati e durante tutto il periodo della prelazione, i posti, non possono essere acquistati se non dal vecchio titolare ma gli altri 45.000 sono liberi”

PRELAZIONE – “Per ritrovare il codice, chi aveva l'abbonamento con la Millenovecento attraverso il numero si recupera facilmente il posto. Per chi aveva il vecchio abbonamento, con la plastica, si potrà recuperare il codice con il voucher oppure inviando una mail a infobiglietteria indicando i dati necessari. Il voucher, per chi non l’avesse esaurito, si può ancora utilizzare”

PROMOZIONI – “Le promozioni sono suddivise in base ai settori, non in tutti ma basta verificare sulla tabella. L’importante è leggere le modalità di acquisto dell’abbonamento. Consiglio di farlo online per non creare problemi nei punti vendita, successivamente è possibile utilizzare il sito Vivaticket dove inserendo il codice di avviamento postale si possono individuare le ricevitorie più vicine perché i punti vendita saranno utilizzati unicamente per fare l’abbonamento Provincia in Tribuna e per l'assistenza. Tutto questo per evitare eccessivi assembramenti nei punti vendita e poi perchè per alcuni giorni ,a cavallo tra giugno e luglio, saranno chiusi per il cambio dello sponsor tecnico. Per chi ha la Millenovecento, anche se scaduta, potrà continuare a caricarci l’abbonamento ma non sarà valida per le trasferte come tessera del tifoso. Chi farà l'abbonamento senza la Millenovecento, lo stamperà con un formato A4 come il biglietto finora e poi da settembre ci sarà la possibilità per chi vorrà di creare una card nei Lazio Style. Lo faremo a settembre solo per evitare di prolungare i tempi di attesa"

COSA COMPRENDE – “L’abbonamento di quest’anno è a venti partite, non a diciannove, perché è inclusa la prima partita di Coppa Italia. L'Aquilotto vale per 16 partite, 15 + 1 di Coppa Italia, sono escluse: Juventus, Inter,Milan e Roma. In quelle occasioni daremo la possibilità agli aquilotti di comprare il biglietto nel posto in cui sono abbonati"

