Lazio, Felipe e Brandt ti mettono le ali. In mediana avanza Basic

RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve mettere le ali per far spiccare il volo al gioco di Maurizio Sarri, i primi indiziati in questo momento sono Felipe Anderson e Julian Brandt. Lo suggeriva l'esperto di calciomercato Pedullà, lo sottolinea anche l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei: Anderson-Immobile-Brandt potrebbe essere il tridente biancoceleste del futuro, la volontà sarebbe quella di metterlo a disposizione del mister entro l'inizio del ritiro di Auronzo. Sarri apprezzava Felipe Anderson già dai tempi di Empoli e Napoli e adesso, dopo un paventato ritorno alla Lazio con Inzaghi che non si è mai concretizzato, il rientro a Roma potrebbe diventare realtà vista l'intenzione del West Ham di venderlo prima che vada a scadenza. Il prezzo attuale fissato dagli Hammers è intorno agli 8 milioni di euro, una cifra che rientra nei parametri della Lazio e che rende possibile l'operazione nostalgia, insieme alla disponibilità del brasiliano a ridursi l'ingaggio. Sul lato Brandt a convincere è anche la duttilità del giocatore, che può giocare da ala o da trequartista. Il prezzo fissato dal Borussia Dortmund è di 25-30 milioni di euro, da capire i margini di manovra per un trasferimento, magari basato su un prestito con obbligo di riscatto: quel che è certo è che il giocatore gradisce la Lazio, con un accordo per un quadriennale a 3,5 milioni a stagione che sembrerebbe addirittura essere stato già trovato. La chiave per chiudere la doppia operazione potrebbe essere l'addio di Joaquin Correa, con il Paris Saint-Germain che sarebbe pronto ad offrire 35-40 milioni per l'argentino nel tentativo di sbaragliare la concorrenza di Arsenal e Tottenham: si attendono sviluppi.

CENTROCAMPO E DIFESA - In mediana il nome gradito è quello di Toma Basic, spilungone classe '96 del Bordeaux con un contratto in scadenza nel 2022. Ottima tecnica e capacità di impostazione, Basic nace mezzala ma può essere spostato anche in mediana, da play arretrato, ed è già stato adocchiato dal Napoli che però non ha ancora soddisfatto le richieste del club francese, per ora ferme a 12 milioni di euro. La Lazio dovrebbe inserirsi nella trattativa, provando prima di tutto a convincere il giocatore croato. Ancora in piedi la pista che porta a Loftus-Cheek del Chelsea, anche se sicuramente più costosa, mentre in difesa Hysaj si libererà giovedì dal Napoli e potrebbe finalmente riabbracciare Sarri. L'altro nome da tenere d'occhio nel reparto arretrato è Fabrizio Angilieri del River Plate, che ha una clausola rescissoria da 7 milioni di euro e che verrebbe a Roma di buon grado.