Lazio, Lotito si sdoppia: scelto il nuovo ds e fissato l'incontro con Sarri

Ore concitate, ore in cui si definisce la strategia della nuova Lazio. L'addio di Tare ha spalancato le porte della nuova organizzazione interna. Prima i ruoli, ma soprattutto prima le idee che devono essere chiare come non mai per non inceppare il percorso dettato. Un binario su cui il "Comandante" ha lanciato a tutta velocità la sua locomotiva. La Lazio deve ripartire e Claudio Lotito sa bene che mai come in questi giorni l'adagio che recita: "Chi ha tempo non aspetti tempo..." deve diventare un mantra. Certo per uno stratega attendista come lui deve essere stata una vera forzatura, ma gli eventi impongono questo. Intanto iniziano a muoversi le prime tessere del mosaico. Il quadro si definisce, anzi si ridefinisce. Il patron lavora e si divide fra politica e gestione della Lazio.

Lazio, il progetto di Lotito e l'incontro con Sarri

Il patron multitasking è pronto a far convergere le sue idee condividendole fra allenatore e dirigenti nell'incontro in agenda entro domani. L'idea portante del presidente è quella di fare gruppo. La Lazio è una famiglia e vuole ripartire da chi si fida. Con il passare delle ore prende quota nella testa di Lotito la volontà di riversare nelle mani di Fabiani il doppio ruolo di diesse: in Primavera al fianco del rampollo Enrico e in prima squadra a stretto gomito di Maurizio Sarri. Legame d'acciaio, catena che non si spezza e che deve reggere anche sotto tempesta. Lotito, Fabiani, Sarri, la squadra mercato cucita addosso a quella di campo. Progetti che fanno seguito alle idee. Domani si affronteranno insieme, per disegnare la nuova Lazio.

