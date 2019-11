Lazio, Luis Alberto principe degli assist in Europa: ma la Spagna lo snobba...

A Siviglia si staranno mangiando le mani a vedere questo Luis Alberto. Il problema è che nessuno ha avvertito Robert Moreno (ct della Spagna) di un Mago che non fa parlare solo i piedi, ma innanzitutto i numeri. E quelli, ancora, sono sotto gli occhi di tutti. Gli si chiedeva di fare nuovamente la differenza oltre che tornare a incantare, è finito per diventare un trascinatore. Nella gara col Lecce gli è mancato ancora il gol, è andato a centimetri da una rete che avrebbe meritato e solo lui sa come ha sbagliato. Forse troppo facile per Luis, che spesso lascia la scena agli altri scegliendo di costruire, di rifinire o di aprire spazi che - sempre solo lui - sa vedere. E in Europa è al top: 9 assist tra campionato e coppa, un dato significativo (meglio solo De Bruyne a 10) riferito ai cinque campionati del Vecchio Continente. Sta diventando un giocatore totale, aprendo spesso il mirino per la conclusione da fuori: ce l'ha nelle corde, ma è ancora impreciso. In Europa seguono Slimani al Monaco con 8 assist, Court allo Stade Brest con 7 e Sancho del Dortmund con 6.

ROJA DI RABBIA - E in patria? Se i quotidiani spagnoli, per la maggior parte sevillisti, dedicano colonne e primi piani al Mago di San José del Valle, la maglia Roja rimane gioia effimera. Già, perché le convocazioni con la Spagna risultano incostanti e non può bastare. La prima volta a novembre 2017, poi lo scorso ottobre. Il compito di Moreno è assai arduo e questo è facilmente comprensibile, ma ritenere ormai Luis Alberto un top al pari dei gioielli spagnoli non è una bestemmia. L'assist più importante forse è quello che dovrà ancora servire al suo ct.

Pubblicato il giorno 11/11/19 alle ore 23:30