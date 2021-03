Lazio, Marusic: "Questa la mia migliore stagione. Per aiutare la squadra gioco anche centrale"

Adam Marusic si sta dimostrando uno dei fedelissimi di Inzaghi in questa stagione. Al contrario della passata stagione, l'esterno montenegrino ha una condizione fisica ottimale che gli permette di giocare quasi sempre, anche in posizioni non sue. Il giocatore ne ha parlato durante l'intervista per il Match Program: "Sicuramente questa è la mia migliore stagione da quando sono alla Lazio. Ho lavorato tanto sia in estate che durante l'annata sportiva per migliorarmi fisicamente. Sono contento per come sto andando e spero di continuare così. Posizione? Mi trovo sicuramente meglio come esterno, però se devo aiutare la squadra posso giocare anche come centrale di difesa. Tutto lo staff mi ha dato qualche consiglio per esprimermi meglio in questa posizione".

PROSSIMO MATCH - "Forse ci manca un po' di concentrazione e un po' di continuità di risultati. Domani sarà una partita dura perché il Crotone ha bisogno di punti, ma noi daremo tutto per vincere questa partita che sarà importante per avvicinarci al quarto posto".

Pubblicato l'11/03 alle 20.20