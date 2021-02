Lazio - Sampdoria, Immobile affronta la sua vittima preferita. E i precedenti con Ranieri...

Vietato distrarsi per la Lazio che prima del grande incontro di Champions League contro il Bayern Monaco deve affrontare la Sampdoria in campionato. Il bilancio positivo per i biancocelesti all'Olimpico non deve far pensare ad una gara semplice, soprattutto in ricordo del match di andata. In quell'occasione arrivò la prima sconfitta dopo una serie di 7 vittorie e un pareggio nelle precedenti 8 partite e la squadra di Inzaghi vuole riprendere subito quel trend. Inoltre c'è da cambiare marcia anche per quanto riguarda i precedenti contro Claudio Ranieri, sconfitto una sola volta dalla Lazio dagli anni Duemila in poi. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 109 i precedenti tra Lazio e Sampdoria in Serie A, con un bilancio che pende nettamente a favore dei capitolini: 51 vittorie, 31 pareggi ed appena 27 sconfitte. Dopo Fiorentina (64) e Bologna (54), è la squadra contro cui la Lazio ha vinto in assoluto più partite in tutte le competizioni.

- All'Olimpico, su 54 incontri, i blucerchiati ne hanno vinti appena 8: si contano 32 vittorie per la Lazio e 14 pareggi. L’ultimo successo doriano in casa della Lazio risale al 23 gennaio 2005 (Lazio-Sampdoria 1-2, gol di Rocchi, Kutuzov e Flachi), poi 11 vittorie biancocelesti e 3 pareggi.

- Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio tra casa e trasferta, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre); i biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92.

- La Lazio è imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A, 15 se si considera anche la finale di Coppa Italia del 2009: per i biancocelesti si tratta della seconda striscia aperta più lunga, dopo quella contro la Triestina (22).

- La Sampdoria è la vittima preferita dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile in Serie A: 12 gol in 13 sfide ai blucerchiati per lui. Cinque di queste reti sono arrivate nelle sue due sfide più recenti contro la squadra ligure.

- Caicedo ha segnato 4 gol contro la Sampdoria, 3 dei quali in terra friulana e 1 all'Olimpico. Tra questi anche il suo primo timbro con la maglia della Lazio, nella stagione 17/18, rete decisiva per il 2-1 nei minuti finali a Marassi.

- Il bomber del confronto è il doppio ex Roberto Mancini con 11 reti, tutte siglate ai danni della Lazio. Dopo di lui Immobile e Signori a quota 10 e Quagliarella a 6.

- Da quando Simone Inzaghi è sulla panchina della Lazio, la sfida ha regalato sempre gol e spettacolo all'Olimpico: ben 24 reti in quattro partite. I successi più larghi furono il 7-3 del 7 maggio 2017 e il 5-1 della passata stagione. Anche in quell’occasione si giocò di sabato alle 15:00, unico precedente nella storia all’Olimpico in questo giorno della settimana.

- Nel suo bilancio complessivo di 10 confronti contro i blucerchiati, Simone Inzaghi ha totalizzato 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Gli insuccessi sono arrivati al primo scontro, datato aprile 2016, e all'ultimo dello scorso ottobre.

- Solo 2 gli scontri tra Simone Inzaghi e Claudio Ranieri, con un successo a testa. L'ex tecnico della Roma ha affrontato la Lazio in 27 occasioni, collezionando 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Dagli anni Duemila in poi, un solo insuccesso per l'allenatore romano contro i biancocelesti.

- Antonio Candreva e Keita Balde torneranno all'Olimpico affrontando la Lazio da avversari. Per il centrocampista sarà la 12ª volta da ex, di cui 4 giocate a Roma, mente per Keita sarà la 3ª, ma solo in un occasione è tornato all'Olimpico giocando solo 2'.

- La Lazio è reduce da cinque successi interni consecutivi e non fa meglio in Serie A da febbraio dello scorso anno, quando arrivò a sette vittorie di fila.

- La Lazio ha perso l’ultima partita di campionato dopo una serie di sei successi consecutivi e non registra due sconfitte di fila da luglio, quando toccò quota tre.

- La Lazio è la squadra che nel 2021 ha ottenuto più punti in Serie A, nonostante la sconfitta nel match più recente: 19 punti grazie a sei vittorie e un pareggio nel periodo.

- La Sampdoria ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due trasferte di Serie A e non rimane tre gare esterne senza sconfitte dal dicembre 2018, con Marco Giampaolo in panchina.

- La Lazio è la squadra che ha segnato di più su punizione diretta in questo campionato (tre), mentre dall’altra parte la Sampdoria è una delle tre squadre ad aver subito una sola rete da fuori area.

- Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha partecipato a 11 reti in questo campionato (cinque gol e sei assist); solamente nel 2017/18 ha fatto meglio in Serie A (15, grazie a 12 centri e tre passaggi vincenti).

