Lazio-Sassuolo, Milinkovic: “Ecco perché ho chiesto il cambio. Gol? Luis Alberto mi ha detto…”

Pubblicato il 2/04

Nel post partita di Lazio-Sassuolo, Sergej Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Questa l'analisi del man of the match: "Avevi fretta di fare la doccia? Non avevo fretta (ride, ndr). Ho detto al mister che ero stanco perché sono tornato due giorni prima della partita. Eravamo messi bene in campo e il risultato era 2-0, quindi ho chiesto il cambio. Volevo la sostituzione anche per recuperare per la prossima gara. Risposta al derby? Serviva una risposta. Abbiamo fatto vedere che non siamo quelli del derby. Abbiamo vinto 2-1 contro un Sassuolo che mi piace come squadra. Abbiamo altre sette partite. Vogliamo arrivare più in alto possibile. Il gol? Luis Alberto mi ha chiesto se l'avevo toccata. L’ho toccata, non so come. È servito un po’ più di tempo con il Var perché era una questione di millimetri. Dispiace perché passa molto tempo e faceva anche molto freddo. Sei uno dei centrocampisti più forti del mondo? Mi piace sentire parlare gli altri. Non mi piace parlare di me stesso. Mi piacerebbe finire nelle prime quattro con la Lazio. È difficile ma ci proveremo".