Midtjylland - Lazio, squadra sotto al settore ospiti a fine partita: la reazione dei tifosi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Disfatta della Lazio contro il Midtjylland nel match valido per la seconda giornata di Europa League. Cinque gol sono quelli subiti dai biancocelesti che, una volta conclusa la partita, si sono immediatamente avvicinati al settore dello stadio riservato ai tifosi della Lazio. L'obiettivo era, inevitabilmente, quello di chiedere scusa a coloro che sono giunti fino in Danimarca e si sono resi spettatori di un'inaspettata prova in campo. Presente anche Maurizio Sarri che, come Immobile, ha avuto un confronto in prima persona con i sostenitori. Quando poi la squadra si è allontanata, il settore ospiti ha fatto partire un coro d'incoraggiamento. Nonostante la disfatta, i tifosi sono con la Lazio. Sempre.

Pubblicato il 15.09 alle 20.40