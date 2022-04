MOVIOLA - Lazio - Sassuolo, ok Rapuano: con i biancocelesti è amuleto...

Pubblicato il 2/04

Tre su tre le vittorie della Lazio nei match arbitrati da Antonio Rapuano. Una direzione nel complesso corretta quella del fischietto della sezione Rimini, puntuale e concentrato soprattutto nei momenti decisivi di gara. Argomento riservato al Var l'episodio del raddoppio biancoceleste siglato da Milinkovic nella ripresa. A seguire, gli episodi disciplinari più importanti della gara.

PRIMO TEMPO

5' - Brutta entrata di Kyriakopoulos sulla caviglia di Lazzari: giallo inevitabile per il neroverde che rischia qualcosa in più.

7' - Ammonito anche Felipe Anderson per un pestone ai danni di Traore.

11' - Proteste di Felipe Anderson per un presunto tocco con il braccio di Frattesi in area Sassuolo: lascia correre Rapuano non ravvedendo alcuna irregolarità.

26' - Ancora proteste, questa volta di Patric, per un trattamento non proprio garbato subito in area da Ferrari: rischia il centrale del Sassuolo, ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

31' - Gomito alto di Frattesi sulla pressione di Lazzari, che subisce anche un pestone dall'avversario: punizione Lazio e giallo per il centrocampista.

43' - Dubbi sull'intervento di Milinkovic su Traore giudicato falloso da Rapuano: il serbo sembra aver intercettato la sfera prima dell'impatto con l'avversario.

45' - Concesso un solo minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

54' - Dopo un silent-check durato ben 4 minuti, Rapuano convalida il gol di Milinkovic: dal replay si evince che è il piede di Henrique a tenere in gioco il serbo al momento dell'assist da calcio piazzato di Luis Alberto.

83' - Guizzo di Zaccagni, Harroui in clamoroso ritardo lo falcia: brutto intervento del centrocampista, giallo inevitabile.

90' - Segnalati 5 minuti di recupero.