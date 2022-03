RIVIVI DIRETTA - Cagliari - Lazio 0-3: ecco il tris! Ciro-Luis-Felipe, avversari KO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 28ª giornata

Sabato 5 marzo 2022, ore 20:45

Stadio Unipol Domus, Cagliari

CAGLIARI - LAZIO 0-3 (19' Immobile rig., 42' Luis Alberto, 62' Anderson)

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

A disp.: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Baselli, Keita Baldé, Pavoletti.

All.: Walter Mazzarri

LAZIO (4-3-3):Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto (87' Basic), Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson (84' Romero), Immobile, Zaccagni (68' Pedro).

A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, A.Anderson, Moro, Cabral.

All.:Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Bindoni – Alassio; IV uomo: Francesco Cosso; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Zufferli.

Ammoniti: 17' Altare (C), 71' Marusic (L), 75' Marin (C), 90'+2' Lovato (C)

Espulsi: 88' Marusic (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce Cagliari - Lazio.

90'+5' Immobile esce temporaneamente dal campo, dalle immagini è evidente la gomitata di Lovato, appena ammonito.

90'+3' Immobile a terra dopo il colpo subito da Lovato. Sanitari in campo per accertarsi sulle sue condizioni di salute.

90'+2' Cartellino giallo anche per Lovato.

90' Comunicato l'extra time: si giocherà per altri quattro minuti.

88' Ingenuità clamorosa di Marusic che si prende anche il secondo cartellino giallo: Lazio in inferiorità numerica.

87' Fuori anche Luis Alberto, dentro Toma Basic.

84' Sostituzione Lazio: esce Felipe Anderson, entra Romero.

83' Altruista Immobile che, di fronte alla porta, serve Felipe Anderson. Il brasiliano prova il tiro, ma c'è l'intervento del difensore.

81' Pavoletti prova la conclusione al volo di mezza rovesciata: ma il tiro non inquadra la porta.

79' Provvidenziale l'intervento di testa di Acerbi, che mette la palla in angolo.

76' Cambio obbligato per Goldaniga, non al massimo fisicamente: al suo posto Ceppitelli. Anche Dalbert fuori, dentro Zappa.

75' Ammonito anche Marin, autore di un intervento falloso ai danni di Felipe Anderson.

74' Ci prova Baselli in mezzo a quattro giocatori: la palla si perde alta sopra la traversa.

73' Prova a farsi vedere il Cagliari. Il cross di Goldaniga viene deviato e quasi s'infila alle spalle di Strakosha.

71' Ammonito Adam Marusic, autore di un fallo su Joao Pedro. Il montenegrino era diffidato, salterà il Venezia.

68' Primo cambio per la Lazio: esce Zaccagni, entra Pedro.

67' Cambio per Mazzari: esce Pereiro, entra Baselli.

66' Immobile finisce a terra in area di rigore. Per l'arbitro non c'è rigore, anzi, il fallo è il suo: riparte il Cagliari.

62' GOOOOOOOOOOOL! La Lazio vola e sigla il terzo gol! Felipe Anderson dribbla tutti e mette la palla alle spalle di Cragno!

58' Cagliari pericoloso con Marin, la sua conclusione è insidiosa: Strakosha para in due tempi.

57' Doppio cambio per Mazzarri: fuori Altare e Deiola, Carboni e Pavoletti.

54' Recupera Milinkovic su Gaston Pereiro: il centrocampista serbo viene fermato da Lovato.

54' Luis Alberto propone lo scambio con Felipe Anderson, ma il brasiliano scivola e va contro tempo.

51' Errore di Deiola, riparte Zaccagni. L'azione si conclude con il tiro di Immobile, Cragno si distende e para.

50' Marin batte il corner stretto sul primo palo. Leggibile, c'è Lucas Leiva.

48' Ci prova Dalbert: l'ex Inter conclude direttamente in porta. Il tiro viene murato da Acerbi.

47' Immobile subisce fallo da Lovato all'altezza del centrocampo: calcio di punizione per la Lazio.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo del match!

45'+2' Buona occasione del Cagliari con Marin, che interviene di testa. Tuttavia è complicato inquadrare il tiro in porta, la palla finisce fuori.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Contatto Bellanova - Zaccagni in area di rigore, non c'è nulla per l'arbitro Maresca.

44' È un Lazio show all'Unipol Domus: Luis Alberto d'esterno per Immobile, ma la palla è troppo lunga e l'attaccante non c'arriva.

42' GOOOOOOOOOOOOOOL! Contropiede devastante della Lazio: il passaggio decisivo è quello di Felipe Anderson per Luis Alberto. Il "Mago" non sbaglia, ecco il raddoppio!

41' Muro di Radu su Bellanova e calcio d'angolo in favore dei padroni di casa.

40' Lazio ancora pericolosa, prima con Immobile-Zaccagni, poi con Milinkovic dalla distanza. La difesa del Cagliari è attenta.

39' Zaccagni onnipresente! Ripiegamento difensivo dell'ex Verona su Bellanova, la Lazio continua ad avere il pallino del gioco.

38' Qualche problema per Radu dopo l'ultimo contrasto, Hysaj inizia il riscaldamento.

36' Dalbert per Marin, Acerbi interviene bene in anticipo fermando l'azione del Cagliari.

35' Joao Pedro rimane a terra dopo un colpo alla testa di Luiz Felipe. Dopo qualche secondo, si rialza e può proseguire la gara.

33' Fase di prolungato possesso palla da parte del Cagliari che però, in virtù del pressing della Lazio, rimane "rintanato" nella proprio metà campo.

29' Dagli sviluppi del corner, Milinkovic tenta la conclusione al volo ma la palla si perde altissima sopra la traversa.

28' Luis Alberto serve Radu che scende bene: c'è la deviazione dell'avversario e dunque il calcio d'angolo per la Lazio.

25' Luis Alberto in profondità per Milinkovic, che è a un passo dal sorprendere Cragno di testa. Lazio vicina al 2-0.

24' Ci prova anche Zaccagni. L'ex Verona beffa Bellanova e mette un'ottima palla al centro dell'area. C'è il recupero della difesa del Cagliari.

21' Il Cagliari si guadagna il calcio d'angolo con Joao Pedro. Dagli sviluppi del corner battuto da Deiola, arriva la conclusione da minima distanza di Goldaniga. C'è Strakosha.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio! Immobile spiazza Cragno e mette la palla alle spalle del portiere!

18' Calcio di rigore per la Lazio, Immobile sul dischetto!

17' L'arbitro, dopo un check col Var, va a rivedere l'azione relativa alla conclusione di Luis Alberto.

16' Tiro potente di Immobile ma è poco preciso: la palla va alta sopra la traversa.

16' Conclusione di Luis Alberto: lo spagnolo si lamenta per un fallo di mano avversario. Maresca fa proseguire.

15' Gaston Pereiro per Deiola, ma Radu è attento ed evita il traversone avversario.

14' Luis Alberto allarga per Felipe Anderson che poi chiama in causa Milinkovic. Il "Sergente" di tacco, ma in area c'è solo Deiola.

13' Immobile s'avvicina pericolosamente alla porta del Cagliari, poi apre per Felipe Anderson. Il tiro del brasiliano è poco preciso, nessun problema per Cragno.

11' Milinkovic interviene irregolarmente su Altare: Maresca dà il calcio di punizione al Cagliari.

10' Luis Alberto in profondità per Felipe Anderson che fa sponda su Immobile: recupera la difesa del Cagliari.

7' Prima chance per la Lazio: la conclusione di Immobile si perde sull'esterno della rete.

6' Luis Alberto porta palla, poi serve Immobile che la gira all'indirizzo di Milinkovic. Recupera la retroguarda del Cagliari.

5' Milinkovic tenta la verticalizzazione all'indirizzo di Felipe Anderson, ma la palla è troppo lunga. Riparte Cragno.

3' Interviene bene Radu in scivolata su Bellanova. Rimessa laterale per il Cagliari.

1' Fischia l'arbitro: inizia Cagliari - Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari - Lazio, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. La squadra di Sarri, archiviata la sconfitta con beffa finale contro il Napoli all'Olimpico, si prepara ad affrontare la formazione guidata da Walter Mazzarri, che nell'ultimo turno ha vinto fuori casa contro il Torino. Ancora nelle zone basse della classifica, seppur nel pieno di un momento favorevole, i rossoblù sono alla ricerca dei tre punti per proseguire il trend positivo. Dall'altra parte, i biancoceleste hanno intenzione di dare risposte anche in termini di risultati dopo le buone prove contro Porto e Napoli.

