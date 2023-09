RIVIVI DIRETTA - Juve - Lazio 3-1: doppietta Vlahovic, Luis Alberto illude

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato di Serie A - Quarta giornata

Sabaro 16 settembre, ore 15.00

Torino, Allianz Stadium

JUVENTUS - LAZIO 3-1 (10' e 67' Vlahovic, 26' Chiesa, 64' Luis Alberto)

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (71' Weah), Miretti (59' Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (59' Cambiaso); Chiesa (84' Milik), Vlahovic (84' Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Nicolussi, Caviglia, Ilink-Junior. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (45' Pellegrini); Kamada (79' Guendouzi), Cataldi (45' Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (73' Pedro), Immobile (68' Castellanos), Zaccagni. A disp. A disp. Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Vecino, Isaksen. All. Sarri.

Ammoniti: 8' Miretti (J), 16' Bremer (J), 61' Gatti (J), 77' Cambiaso (J), 83' Vlahovic (J), Pellegrini (L).

SECONDO TEMPO

90'+6' Arriva il triplice fischio dell'arbitro Maresca: finisce la partita. All'Allianz vince la Juve 3-1.

90' Saranno sei i minuti di recupero.

85' Cartellino giallo per proteste ai danni di Luca Pellegrini.

84' Doppio cambio Juve: esce Chiesa con una standing ovation, entra Milik; fuori anche Vlahovic, entra Kean.

83' Altro cartellino giallo, questa volta all'indirizzo di Vlahovic.

79' Fuori Kamada, dentro Guendouzi.

79' Chiesa per Rabiot che cerca Weah ma trova solamente il calcio d'angolo.

77' Ammonito anche Cambiaso.

73' Cambia ancora Sarri: Pedro al posto di Felipe Anderson.

71' Esce McKennie, entra Weah.

70' Pellegrini crossa, trova la deviazione di Gatti e sarà nuovamente calcio d'angolo in favore della Lazio.

68' Sarri cambia subito: fuori Immobile, dentro Castellanos.

67' Arriva il tris della Juventus! Vlahovic, dopo il gol in apertuta, mette nuovamente la firma sul tabellino.

64' GOOOOOOOOOOOOOOL! Ed ecco il gol di Luis Alberto. Il suo tiro d'interno è imparabile per Szczesny! La Lazio approfitta di un errore in fase di costruzione della Juve e riapre la partita.

62' Buona azione individuale di Anderson che serve Immobile e subito dopo Zaccagni. La conclusione dell'esterno è poco potente e precisa, arriva facilmente a Szczesny.

61' Cartellino giallo per Gatti per perdita di tempo.

60' Zaccagni chiede la verticalizzazione a Luis Alberto, viene accontentato ma la palla è troppo lunga per il numero 20.

59' Doppio cambio Juve: escono Miretti e Kostic, entrano Fagioli e Cambiaso.

58' Cross di Anderson, Kamada non l'arpiona per un soffio.

57' Danilo recupera palla ma l'arbitro ferma l'azione poiché in precedenza c'era stato un fallo subito dalla Lazio, i biancocelesti ripartono.

54' Kamada prova la conclusione in porta, murato ancora da Bremer. Prima c'aveva provato Pellegrini, la Lazio tenta le conclusioni dalla distanza essendo super-coperti gli spazi dalla Juve.

52' Contrasto Chiesa - Luis Alberto, con il calciatore della Juve che rimane a terra: staff medico bianconero in campo.

51' Ottimo movimento in profondità di Anderson per Kamada che penetra in area di rigore per poi servire Immobile. Ciro, però, si fa recuperare dalla difesa avversaria.

49' Miracoloso Provedel. Calcio d'angolo si cui s'incarica Chiesa, arriva il colpo di testa di Rabiot, riflessi pazzeschi del portiere della Lazio!

48' Chiesa per il colpo di testa di Rabiot, Provedel deve allungarsi in calcio d'angolo.

47' Chiesa all'indirizzo del secondo palo, lì dove c'è Bremer che sbuca alle spalle di Romagnoli. Il difensore non ci arriva per questioni di centimetri.

45' Fischia l'arbitro: inizia la riprea di Juve - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05 - Doppio cambio Lazio: escono Hysaj e Cataldi, entrano Pellegrini e Rovella.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Juve-Lazio.

45' Viene comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Zaccagni prova anche la conclusione da posizione defilata, ma la presa è tutt'altro che complicata per il portiere bianconero.

42' Cross di Zaccagni all'indirizzo di Casale, che però viene anticipato ancora da Danilo.

41' Felipe Anderson in mezzo, Danilo mette in angolo.

40' Luis Alberto viene fermato da Danilo, che meriterebbe il cartellino giallo. L'arbitro però non lo estrae, dando solamente il calcio di punizione alla Lazio.

36' Luis Alberto per Marusic ma Chiesa lo ferma, la palla finisce in out. Sarà fallo laterale per la Lazio.

33' Buona occasione per la Lazio. Anderson in verticale per Marusic, ma Szczesny esce bene: i due arrivano quasi al contratto, il montenegrino rimane a terra per qualche secondo. L'arbitro opta per il corner.

31' Quinto calcio d'angolo per la Lazio, conquistato ancora da Zaccagni la cui palla viene deviata da McKennie. Battuta a rientrare di Luis Alberto, interviene ancora McKennie.

30' Juve ancora pericolosa con Danilo che si fa tutta la fascia per scaricare poi su Miretti. Il tiro a giro si perde al lato del palo di Sczcesny.

28' Calcio d'angolo per la Lazio conquistato da Zaccagni. Ci prova Kamada, ma la conclusione è completamente fuori misura.

26' La Juve raddoppia con Chiesa. Bravo Miretti a mettere una palla interessante in area, il sinistro di Chiesa è praticamente imprendibile.

26' Romagnoli ci prova dallo sviluppo del calcio d'angolo: ma la sua conclusione di testa finisce tra i guantoni di Szczesny.

25' Prima grande occasione per la Lazio. Luis Alberto, anche cadendo, riesce a servire Kamada che si coordina e va alla conclusione. Il tiro è secco ma poco angolato, c'arriva Szczesny.

23' Luis Alberto cerca lo specchio della porta, trova la testa di Bremer.

22' La Lazio continua ad attaccare, questa volta Miretti interviene fallosamente su Zaccagni: sarà nuovamente calcio di punizione in favore dei biancocelesti.

21' Kamada s'inserisce, ruba palla a Danilo e mette la palla in mezzo ma non c'è alcun compagno in mezzo all'area.

20' Problemi alla vista per Hysaj, Pellegrini inizia il riscaldamento.

19' Immobile conquista il calcio d'angolo, coinvolgendo nuovamente Bremer: Luis Alberto direttamente contro Miretti e corner che si trasforma in rimessa laterale.

17' Luis Alberto in verticale per Felipe Anderson, che prova a girarsi e tentare il cross ma la palla viene deviata in angolo. Tocca ora allo spagnolo dalla bandierina.

16' Bremer interviene irregolarmente su Immobile, che gli aveva rubato il tempo. Calcio di punizione per la Lazio e ammonizione per il brasiliano.

15' Kostic dalla bandierina sul primo palo, con Vlahovic e Bremer che quasi si disturbano a vicenda. La palla s'impenna e finisce alta.

14' Calcio d'angolo in favore della Juve: dalla bandierina Miretti, Kostic apre il sinistro di piatto. Provvidenziale Provedel che mette la palla in out, nuovo corner per i bianconeri.

12' Luis Alberto si fa far fallo da Gatti, lasciando respiro ai compagni. Juventus super aggressiva, Lazio che subisce.

11' Viene fatto anche un controllo del Var sulla possibilità che, nella stessa azione, la palla di McKennie fosse uscita dal campo di gioco. Il check termina, il gol convalidato.

10' Cross di prima di Locatelli per Vlahovic che mette la palla in rete lì dove Provedel non può intervenire. Juventus in vantaggio quando sono trascorsi dieci munuti dall'inizio del match.

9' Rabiot per Kostic che tenta la sovrapposizione per Chiesa: Marusic lo anticipa e lascia che il pallone scivoli in out.

8' Primo cartellino giallo della partita è per Miretti, che ferma la corsa di Zaccagni.

7' Fase di prolungato possesso palla della Juve, che si riversa completamente nella metà campo avversaria.

3' Tiro velenoso di Kostic, su cui interviene Provedel. Sembra calcio d'angolo ma viene segnalato il fuorigioco, riparte la Lazio.

2' Gatti agganciato da Luis Alberto, sarà calcio di punizione in favore della Juve che ha iniziato la partita in modo più aggressivo. Il lancio è profondo, c'arriva per primo Caasale.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Juve - Lazio.

