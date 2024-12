RIVIVI DIRETTA - Lazio - Inter 0-6, marea nerazzurra all'Olimpico: Inzaghi ferma Baroni

Serie A Enilive | 16ª giornata

Lunedì 16 dicembre 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - INTER 0-6: 41' Calhanoglu (I), 45' Dimarco (I), 51' Barella (I), 53' Dumfries, 76' Carlos Augusto (I), 90' Thuram (I)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila (28' Gigot/ 46' Lazzari), Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen (57' Tchaouna), Pedro (57' Dele-Bashiru), Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Castrovilli, Dia. All.: Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (46' Darmian), De Vrij, Bastoni (62' Carlos Augusto); Dumfries, Barella (74' Zielinski), Calhanoglu (62' Asslani), Mkhitaryan, Dimarco (81' Buchanan); Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Frattesi, Palacios, Taremi. All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi; Assistenti: Cecconi - Zingarelli; IV Uomo: Manganiello; VAR: Mazzoleni; AVAR: Serra.

Ammoniti: 24' Calhanoglu (I), 31' Bastoni (I), 40' Rovella (L), 44' Bisseck (I), 75' Darmian (I), 80' Zaccagni (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90' Concessi 3' recupero.

90' L'Inter fa 6 a 0 all'Olimpico. Mkhitaryan per Thuram che spiazza Provedel.

88' Castrovilli dalla bandierina, Thuram allontana.

87' Lazio in zona offensiva, si lotta in area di rigore dell'Inter e alla fine i biancocelesti guadagnano un angolo.

85' Possesso palla prolungato dell'Inter.

81' Un cambio per Inzaghi: fuori Dimarco per Buchanan.

80' Un altro cambio, l'ultimo, per la Lazio: fuori Zaccagni, dentro Castrovilli.

80' Ammonito Zaccagni.

79' Biancocelesti dalla bandierina, va Tavares alla battuta ma Thuram allontana di testa.

76' L'Inter fa il 5 a 0 con Carlos Augusto, servito da Dimarco.

75' Ammonito Darmian.

74' Barella accusa dei problemi e chiede il cambio, entra Zielinski al suo posto.

72' Lotta Tavares con Dumfires, ma alla fine è il nerazzurro a vincere il duello.

69' Rovella col sinistro a cercare il tiro di potenza, ma non la colpisce bene e la conclusione si spegne sul fondo.

68' Barella di tacco in area di rigore della Lazio, ma non s'intende col compagno. Dele-Bashiru è attento e riconquista palla facendo salire la squadra.

66' Prova a metterla in mezzo Tavares a cercare Guendouzi sul primo palo, ma c'è l'anticipo di De Vrij.

65' Sbaglia Tchaouna che regala una rimessa all'Inter, è proprio il neo entrato Carlo Augusto a andare con le mani.

62' Sostituzione Inter: fuori Bastoni e Calhanoglu, dentro Carlos Augusto e Asllani.

61' Lotta in mezzo al campo Tavares che riesce a far salire la squadra, ma c'è il recupero di Lautaro che conse la ripartenza nerazzurra.

57' Sostituzione Lazio: fuori Pedro e Isaksen per Dele-Bashiru e Tchaouna.

56' Posesso palla della squadra di Inzaghi.

53' Arriva il quarto gol dell'Inter: la firma è di Dumfries che riceve un cross da Bastoni e di testa la mette in rete.

51' Inter di nuovo in vantaggio con Barella che sfrutta l'assist di Calhanoglu e la mette sotto la traversa, imprendibile per Provedel.

46' Primo cambio per l'Inter: esce Bisseck, entra Darmian. Cambio anche per Baroni: fuori Gigot, dentro Lazzari.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+5' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+4' Spalla a spalla tra Dumfries e Noslin, l'arbitro interviene e assegna punizione per l'Inter.

45'+3' Calhanoglu dalla distanza calcia dritto in porta, ma Provedel fa sua la sfera.

45' Concessi 5' di recupero.

45' Raddoppia l'Inter con Dimarco che sfruta il cross sul secondo palo di Dumfries e la infila alle spalle di Provedel.

44' Ammonito Bisseck per aver spintonato Zaccagni.

43' È aggressivo ora l'Inter che si porta avanti con Lautaro, in aea trova Dumfries ma c'è la chiusura di Tavares.

41' Inter in vantaggio! Dal dischetto va Calhanoglu che non sbaglia e spiazza Provedel.

40' Rovella ammonito

39' Check completato: Chiffi assegna rigore per il fallo di mano di Gigot sul colpo di testa di Dumfries.

36' Annullato il gol dell'Inter per fuorigioco, è in corso il check col Var ma per un fallo in area.

35' Dalla bandierina Calhanoglu, cross in area a pescare Dumfries ma c'è la parata di Provedel. Sulla ribattuta l'Inter trova il gol del vantaggio.

35' Va Calhanoglu alla battuta, colpisce in pieno la barriera della Lazio. C'è deviazione e calcio d'angolo per l'Inter.

33' Scontro tra Pedro e Barella, l'arbitro interviene e assegna punizione da posizione interessante per l'Inter.

31' Ammonito Bastoni, ha commesso fallo su Isaksen.

28' Non ce la fa Gila, al suo posto entra Gigot.

25' Problemi per Gila, dopo un colpo alla testa in un contrasto con Lautaro, che costringe lo staff medico a entrare in campo. Chiffi ferma il gioco.

24' Punizione per la Lazio sulla trequarti offensiva, va Rovella alla battuta ma sceglie di non calciare in profondità e scambiare con Tavares.

24' Ammonito Calhanoglu per un brutto fallo ai danni di Rovella.

22' Marusic per Rovella che mette in area un bel pallone per Noslin, ma l'attaccante non la prende bene e la conclusione finisce oltre la porta. Che occasione per la Lazio!

21' Brivido per l'Inter con Bisseck che rischia di perdere palla sbagliando il controllo.

20' Sommer per Barella che fa salire la squadra, poi vede Bastoni in velocità e decide di servirlo ma il difensore dell'Inter non ci arriva. La palla finisce oltre la linea di gioco.

18' Fallo di Thuram su Guendouzi, c'è punizione per i biancocelesti.

17' Possiilità della Lazio per impostare sulla parte di sinistra, Barella riconquista palla ma Rovella gliela sfila e fa ripartire i suoi.

15' Punizione per l'Inter guadagnata da Mkhitaryan che subisce fallo da Gila.

14' La Lazio guadagna il primo angolo su deviazione di De Vrij al tiro di Pedro. Tavares dalla bandierina va direttamente in porta, ma non trova il gol.

13' Cross di Isaksen a pescare Zaccagni sul secondo palo, la sponda del capitano per Pedro che però non riesce a trovare la porta perché anticipato dal difensore dell'Inter.

12' Lazio che prova a manovrare con Marusic, c'è Isaksen che lo sostiene.

11' Altro tiro di Isaksen che si accentra e dal limite dell'area tenta la conclusione, ma c'è di nuovo la parata di Sommer.

8' Ha provato l'Inter a farsi vedere nella metà campo della Lazio, ma non da spaventare Povedel.

6' Sbaglia la rimessa Sommer, la Lazio è in zona d'attaco dell'Inter e ne approfitta. Va Tavares alla conclusione, ma il tiro viene deviato e il portiere nerazzurro fa sua la sfera.

2' Primo affondo della Lazio con Isaksen che si avvicina a Sommer, poi sceglie di servire il compagno ma non s'intendono. C'è deviazione di Bisseck che fa ripartire l'Inter.

1' Il primo possesso è della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida all'Olimpico.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter, valida per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Baroni è tornata a vincere in campionato battendo il Napoli al Maradona e oggi all’Olimpico scenderà in campo con l’obiettivo di replicare quanto fatto nel precedente turno. Un vero e proprio scontro diretto quello tra i biancocelesti e i nerazzurri di Simone Inzaghi, entrambi a quota 31 punti con gli ospiti avanti di due posizioni per differenza reti. Appuntamento col fischio d’inizio alle 20:45.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE