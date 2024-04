RIVIVI DIRETTA - Roma - Lazio 1-0: arriva la sconfitta, Mancini la decide

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 31ª giornata

Sabato 6 aprile 2024, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

ROMA-LAZIO 1-0 (42' Mancini)

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño (79' Smalling); Cristante, Paredes (81' Bove), Pellegrini; Dybala (79' Abraham), Lukaku, El Shaarawy (70' Spinazzola). A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Kristensen, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski. All.: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli (45' Patric), Gila; Marusic (79' Pellegrini), Guendouzi, Vecino (70' Luis Alberto), Felipe Anderson; Isaksen (45' Pedro), Kamada; Immobile (45' Castellanos). A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Cataldi, Rovella. All.: Tudor.

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Di Iorio - Perrotti; IV ufficiale: Fabbri; V.A.R.: Irrati; A.V.A.R.: Maresca

Ammoniti: 21' Vecino (L), 56' Mancini (R), 67' Celik (R), 73' Pedro (L), 75' Castellanos (L), 80' Paredes (R), 90'+3' Pellegrini (R), 90'+5' Lukaku.

SECONDO TEMPO

90'+5' Ammonito anche Lukaku, che ferma la progressione di Anderson.

90'+3' Ammonito Pellegrini, "colpevole" del fallo su Anderson.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

87' Cross di Gila all'indirizzo di Castellanos: Mancini è attento, Spinazzola appoggia su Mandas.

85' Calcio d'angolo Lazio: dagli sviluppi dell'azione, arriva la conclusione di Anderson "murata" dalla difesa giallorossa.

84' Spinazzola concede la rimessa laterale alla Lazio di cui si occupa Guendouzi.

83' Tentativo da dimenticare per Castellanos che stoppa e va alla conclusione: ma il tiro è veramente poco preciso e ancor meno potente.

81' Per la Roma fuori Paredes e dentro Bove.

80' Ammonito anche Paredes.

80' Luis Alberto dalla bandierina ma la palla arriva direttamente a Svilar.

79' Fuori Marusic per Pellegrini.

79' Fuori Angeliño, dentro Smalling; fuori Dybala per Abraham.

78' Calcio d'angolo in favore della Lazio al termine di un'azione prolungata da parte della Lazio.

75' Nulla da fare, il clima è rovente: Guida ammonisce anche Castellanos.

73' Conclusione di Pedro, il tiro è centrale ma Svilar ci arriva. Scintille Pedro-Paredes, ammonizione per lo spagnolo.

70' Fuori Vecino, dentro Luis Alberto. Per la Roma fuori El Shaaawy, dentro Spinazzola.

69' Va Felipe Anderson col destro, la palla si perde sopra la traversa.

67' Kamada chiuso da Celik, che rimedia anche il cartellino giallo. Calcio di punizione per la Lazio.

66' Bravo Guendouzi, chiuso da Dybala e Angeliño. Angolo in favore della Lazio, ma ci sono scintille in campo tra il francese e l'argentino.

63' Kamada va in gol, ma si alza la bandierina dell'off-side, confermata dal fuorigioco semi-automatico.

62' Cross di Castellanos, devia in angolo Angeliño. Anderson pronto a incaricarsi del corner. In qualche modo allontana Dybala.

58' Cross di Cristante all'indirizzo di Lukaku che veramente per un soffio non riesce a mettere la palla in rete.

57' Ci prova Castellanos dalla distanza: stoppa e tira. Ma è sicuro Svilar nella presa.

56' Bruttissimo intervento di Mancini ai danni di Castellanos, catellino giallo per il difensore della Roma.

55' Clamorosa occasione della Roma: palo di El Shaaawy, servito bene da Lukaku.

51' Celik interviene bene su Kamada, interrompendo una buona azione della Lazio, partita da Vecino e Pedro.

49' Vecino finisce addosso a Dybala, c'è un nuovo calcio di punizione - questa volta all'altezza del cerchio di centrocampo - per la Roma.

48' Dybala, Pellegrini e Paredes sul punto di battuta: va Pellegrini, la palla finisce alta ma non di molto.

47' Lunga trattenuta di Casale ai danni di Lukaku, che finisce a terra. Calcio di punizione in favore della Roma.

46' Cristante carica la conclusione, il tiro viene deviato da Guendouzi: la palla finisce in out.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Roma - Lazio.

45' Tre sostituzioni in casa Lazio: Pedro al posto di Isaksen, Castellanos al posto di Immobile e Patric al posto di Romagnoli.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio da parte dell'arbitro, finisce il primo tempo di Roma - Lazio.

45'+1' Anderson subisce fallo da Paredes, Lazio in possesso palla.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Dybala prova la soluzione dalla distanza, ma la palla è completamente fuori misura.

42' Arriva il gol della Roma con Mancini: da calcio d'angolo arriva il colpo di testa del difensore giallorosso.

42' Angeliño per El Shaarawy che va alla conclusione, provvidenziale la deviazione di Gila. Corner per la Roma.

41' Ingenuità di Romagnoli che dà la palla a Lukaku, ma il belga non la stoppa bene e la Lazio può immediatamente recuperare.

38' Intraprendente Gila, trova Kamada che crossa in area. Paredes intuisce e mette la palla fuori.

37' Azione confusa della Lazio che coinvolge Isaksen e soprattutto Vecino, Llorente la mette in out.

36' Errore di Mandas per la pressione di Lukaku, per fortuna l'azione potenzialmente pericolosa viene disinnescata dalla difesa della Lazio.

35' Dybala per Angeliño che crossa in area: non ci arriva Pellegrini, ci prova Celik ma il pallone batte per terra e si perde alto.

32' Duello Immobile-Llorente su cui ha qualcosa da ridire De Rossi: l'arbitro Guida si avvicina alla panchina della Roma per spiegarsi.

29' Cross di Angeliño per il colpo di testa di Cristante, la palla si perde in out.

27' Isaksen e Vecino scambiano velocemente, arriva la conclusione dell'uruguaiano ma c'è ancora l'intervento provvidenziale di Angeliño.

25' Brivido Lazio: occasione Roma, con la palla che viene deviata in calcio d'angolo. Tuttavia c'era stato prima un tocco di braccio di El Shaarawy, dunque palla a Mandas per la ripartenza della Lazio.

24' Mancini per Pellegrini che va direttamente alla conclusione: risposta così così di Mandas.

23' Brava la Lazio a insistere e farsi vedere dalle parti di Svilar. Guendouzi quasi in zona tiro, Angeliño interviene e fa ripartire la Roma.

21' Vecino nettamente in ritardo su Llorente: il primo cartellino giallo del match lo rimedia l'ex Inter.

19' Anderson sul punto di battuta: l'azione di sviluppa con Marusic, Kamada e poi Immobile che crossa in area ma non lo fa alla perfezione. La giocata è leggibile, ripartono i gialloossi.

18' Ottima penetrazione di Vecino nell'area di rigore avversaria, arriva l'intervento della difesa della Roma proprio al momento del tiro. Calcio d'angolo per la Lazio.

13' Deviazione di Isaksen su Angeliño, la Roma riparte dal fallo laterale. La stessa azione si conclude con la palla in Tevere di Dybala, arrabbiato per un controllo tutt'altro che perfetto.

12' Anderson in verticale per Isaksen, interviene bene Angeliño: El Shaarawy completa il disimpegno.

11' Intervento irregolare di Celik su Felipe Anderson, sarà calcio di punizione in favoe della Lazio che mantiene il possesso palla.

10' Dybala e Paredes sul punto di battuta, va l'attaccante che mette al centro una palla per il colpo di testa di Cristante. Arriva sulla ribattuta la conclusione di Llorente, salva tutto Casale!

9' Dybala fermato da Guendouzi, l'arbitro non ha dubbi: sarà calcio di punizione in favore della Roma.

8' Occasione importante per la Lazio: errore di Mancini su cui arriva Isaksen. Il danese chiama in causa Immobile, la palla finsice larga al lato di Svilar.

7' Dybala mette una buona palla in mezzo all'area, non arriva Lukaku che scivola. Recupera la difesa della Lazio.

5' Si fa vedere anche la Lazio con Isaksen che poi chiama in causa Vecino. Cross dell'uruguaiano su cui non arriva Immobile, anticipato.

4' Primo squillo della Roma con la conclusione di Paredes, la palla finisce di poco alta dalla traversa di Mandas.

2' Conclusione di Angeliño, deviazione di Guendouzi: primo calcio d'angolo in favore della Roma.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento il derby!

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Subito dopo, ecco le parole di Igor Tudor: "Spero in una gara senza polemiche. Immobile? Gioca lui e basta" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma - Lazio sono arrivate le parole di Daichi Kamada (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio. Alle 18 arriverà il fischio d'inizio del derby della Capitale: le due formazioni, guidate da De Rossi e Tudor, si sfideranno in una delle gare più sentite dell'intera stagione. Sold-out all'Olimpico con 64 mila spettatori presenti, di cui 17 mila biancocelesti. Qualche mossa a sorpresa da parte del neo-allenatore della Lazio per quanto riguarda la formazione che partirà titolare. E mentre lo stadio si sta man mano riempiendo, in attesa di vedere lo spettacolo che regaleranno i tifosi dagli spalti, l'appuntamento rimane alle 18 con il fischio dell'arbitro Guida.

TORNA ALLA HOMEPAGE