RIVIVI LA DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-1, al Gewiss Stadium la decide Isaksen!

Serie A Enilive | 31ª giornata

Domenica 6 aprile 2025, ore 18:00

Gewiss Stadium, Bergamo

ATALANTA - LAZIO 0-1: 54' Isaksen (L)

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson (78' Brescianini), De Roon, Zappacosta; Cuadrado (58' De Ketelaere), Retegui (75' Maldini), Lookman (75' Samardzic). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Pasalic, Sulemana. All.: Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot (68' Provstgaard), Gila, Nuno Tavares (35' Pellegrini); Belahyane, Rovella; Tchaouna (46' Isaksen), Dele-Bashiru, Zaccagni (68' Noslin); Dia (84' Vecino). A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Marusic, Basic, Pedro, Castellanos. All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Scatragli - Bahri; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Abisso

Ammoniti: 40' Rovella (L), 77' Kolasinac (A), 88' Lazzari (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina la sfida al Gewiss Stadium!

90'+3' Gila scambia con Isaksen, ma al momento del tiro lo spagnolo è troppo indietro. La Dea riconquista palla e dà avvio alla ripartenza.

90'+1' La gestisce male la Lazio, alla fine l'ennesimo intervento provvidenziale di Rovella a liberare in area piccola. La Dea guadagna un corner.

90' Saranno 5' di recupero.

89' La Dea sfiora il pareggio! Cross di Zappacosta sul secondo palo, ci arriva Brescianini ma la palla finisce sul fondo.

88' Fallo di Lazzari ai danni di Zappacosta, l'arbitro fischia e ammonisce il biancoceleste.

86' Isaksen cerca il sinistro a rientrare, se l'allunga troppo sul secondo palo e la palla finisce oltre la porta.

84' Sostituzione Lazio: esce Dia, entra al suo posto Vecino.

83' Brivido per la Lazio! Zappacosta premia l'inserimento di Kolasinac che sceglie di non tirare e servire Maldini, ma c'è la gran chiusura di Provstgaard.

78' Altro cambio per Gasperini: fuori Ederson, dentro Brescianini.

77' Giallo per Kolasinac, ha commesso fallo su Isaksen.

75' Cambio per Gasperini: fuori Lookman e Retegui, dentro Samardzic e Maldini.

74' Azione prolungata della Lazio che si conclude col tiro di Pellegrini, ma la palla finisce sul fondo.

72' Pellegrini la mette dentro per Noslin, ma c'è l'anticipo di Hien che allontana.

72' Zappacosta si coordina e va alla conclusione, Mandas dice 'no'.

68' Doppio cambio per la Lazio: fuori Zaccagni e Gigot, dentro Noslin e Provstgaard.

66' De Ketelaere inventa per Retegui, c'è la gran chiusura di Gila che la legge molto bene e salva la Lazio.

66' Lookman vede il corridoio per De Ketelaere, ma c'è la risposta della difesa biancoceleste che anticipa l'avversario.

64' Dele-Bashiru subisce un pestone da De Roon, ma per l'arbitro è il biancoceleste a commettere il fallo. Punizione per l'Atalanta.

63' Zaccagni dalla bandierina, palla che spiove sul primo palo. Libera la difesa nerazzurra.

62' Ederson alza il pallone per De Ketelaere, ma è troppo lungo. Mandas con facilità esce e fa sua la sfera.

58' Sostituzione per la Dea: esce Cuadrado, al suo posto De Ketelaere.

56' Subisce fallo Lazzari, rischia l'Atalanta. L'arbitro fischia, ma non estrae alcun cartellino. Concede però una punizione in favore dei biancocelesti.

54' GOOOOOOOOOOOOOOL! Lancio lungo di Mandas, Dele-Bashiru la intercetta, approfitta di Hien di schiena e mette di testa una buona palla per Isaksen che senza troppa difficoltà la infila alle spalle di Carnesecchi.

50' Altro brivido per la Lazio! Lookman premia l'inserimento di Kolasinac, cross basso per Retgui che prova la girata. Respinge Mandas con gran senso della posizione.

49' Lookman trova il tempo corretto e mette una bella palla in mezzo. provvidenziale l'intervento di Rovella che salva la Lazio.

48' Dele-Bashiru, servito da Zaccagni, prova la conclusione dalla distanza. C'è la parata di Carnesecchi.

46' Iskasen duella con Kolasinac che col fisico lo manda fuori, riparte l'Atalanta da una rimessa laterale.

46' Sostituzione Lazio: fuori Tchaouna, dentro Isaksen.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+2' Bellanova trova lo spazio per Retegui che però viene anticipato da Gigot.

45'+1' Zaccagni per Dia dal limite dell'area, ma il destro del senegalese viene respinto.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: sono 3 i minuti di recupero.

40' Rovella è il primo ammonito del match per un fallo commesso su De Roon.

37' Lazzari in velocità, c'è Dia in area ma sceglie di aprire per Zaccagni. Il tiro però è troppo forte e il capitano biancoceleste non ci arriva.

35' Cambio forzato per Baroni, Tavares si arrende e al suo posto entra Pellegrini.

32' Zaccagni per Tavares, ma non s'intendono. Si ferma Tavares che non accenna neanche la corsa, poco dopo si sdraia a terra coprendosi il volto.

31' Lookman per Kolasinac, ma la difesa biancoceleste allontana.

29' Lazio a un passo dal vantaggio! Zaccagni trova l'imbucata per Dele-Bashiru che mette in mezzo per Dia, Kolasinac salva la Dea.

28' Bellanova prova a lanciare Cuadradro, Tavares impedisce l'azione.

24' La Lazio palleggia nella metà campo della Dea, Lazzari porta palla e prova anche la conclusione con sinistro che però viene murata dalla difesa avversaria.

22' Ederson si fa sentire su Rovella, la palla viene deviata ed è di nuovo angolo per l'Atalanta.

18' Contrasto tra Zaccagni e Cuadrado, il colombiano resta giù. Entra in campo lo staff medico.

17' Belahyane impedisce il numero a Cuadrado, gli sfila la palla ma poi non riesce bene nel controllo e successivamente la perde.

15' Zaccagni duella con Hien in area di rigore, ma è quest'ultimo a avere la meglio. La Dea può ripartire con una rimessa dal fondo.

13' Prova a prendere ritmo l'Atalanta, il gioco è ora concentrato nella metà campo biancoceleste.

11' Zappacosta fa deragliare Lazzari, la Lazio conquista un calcio di punizione battuto da Gigot.

8' Kolasinac per Retegui, ma Gila respinge il pericolo.

7' Angolo anche per la Dea, sponda di Kolasinac per Lookman sul primo palo, provvidenziale l'anticipo di Tavares. L'azione prosegue e c'è un altro cross pericoloso di Cuadrado, ma la palla non finisce in rete.

5' Scatto di Lazzari, Dia è in area ma sceglie di servire Tchaouna, quest'ultimo non s'intende col compagno e regala la ripartenza alla Dea.

4' Cuadrado trova il corridoio per Bellanova che va al traversone, ma la difesa della Lazio riesce a liberare.

2' Zaccagni dalla bandierina, primo corner della gara. Chiama lo schema, traversone secco sul primo ma Rovella non riesce ad allungare.

1' Zappacosta riesce a fermare Lazzari e prova a far ripartire l'Atalanta servendo Kolasinac che viene bloccato dalla difesa biancoceleste.

1' È la Lazio a manovrare il primo pallone del match.

1' Fischia Chiffi, inizia la sfida al Gewiss Stadium!

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Manca pochissimo al fischio d'inizio della sfida tra Atalanta e Lazio, la tensione è altissima come è normale che sia vista la posta in palio. La sente in particolar modo Marco Baroni e lo ha dimostrato durante il riscaldamento dei biancocelesti. (CLICCA QUI PER LEGGERE COSA È SUCCESSO)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, big match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per entrambe, in palio ci sono punti preziosi per le ambizioni della Dea e dei biancocelesti. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio direttamente dal Gewiss Stadium di Bergamo.

