RIVIVI LA DIRETTA - Benevento - Lazio 1-1, Schiattarella risponde a Immobile

Serie A 2020-2021

Benevento - Lazio

12ª giornata

Martedì 15 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento

Le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari, Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Foulon, Di Serio, Sau, Falque, Pastina. All.: Filippo Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Armini, Adeagbo, Anderson, Cataldi, A. Pereira, Parolo, Czyz, Moro, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Costanzo – Galetto

IV uomo: Abbattista

Var: Fabbri

Avar: Longo

94' - Termina il match, la Lazio pareggia 1-1 con il Benevento

93' - Punizione di Andreas Pereira, Montipò esce e perde il palone, ma l'arbitro ferma il gioco. Ammoniti Immobile e Patric per proteste

92' - Espulso Schiattarella per un'entrata durissima su Correa

91' - Ancora Reina si oppone a Improta, poi Andreas Pereira mette in corner

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

90' - Contropiede rapido del Benevento, Iago Falque libera Di Serio che calcia a botta sicura, Reina risponde e Improta mette alto di testa

87' - Espulso Foggia per proteste. Il dirigente dei campani si era lamentato per un mancato giallo per Hoedt

83' - Bolide di Andreas Pereira di destro dal limite, palla alta di poco sopra la traversa di Montipò

82' - Clamorosa occasione per la Lazio: splendido assist di Andreas Pereira per Milinkovic che prova a scavalcare Montipò di testa, palla alta

81' - Doppio cambio nel Benevento: fuori Hetemaj e Caprari, dentro Di Serio e Dabo

80' - Triplo cambio nella Lazio: escono Radu, Escalante e Luis Alberto, dentro Cataldi, Caicedo e Andreas Pereira

74' - Patric prova il tiro dalla distanza, palla alle stelle

71' - Terzo cambio nel Benevento con Iago Falque al posto di Lapadula

70' - Proteste Lazio per fallo di mano di Letizia su cross di Correa. Il direttore di gara concede il corner, ma non il penalty

65' - Break di Radu che anticipa Improta e serve Luis Alberto, lo spagnolo avanza e calcia di destro, palla deviata che Montipò bloca sicuro

63' - Luis Alberto esagera e prova il destro a girare dai 25 metri, palla lontanissima dai pali di Montipò

61' - Secondo cambio nel Benevento con Improta al posto di Insigne

60' - La Lazio sfonda a sinistra on Marusic che mette al centro per Milinkovic che non arriva per un soffio sul pallone, l'azione prosegue e Lazzari non trova Patric

59' - Primo cambio anche nella Lazio con Patric al posto di Luiz Felipe. Non cambia niente con lo spagnolo che sostituisce il brasiliano nello scacchiere

54' - Ammonito Luiz Felipe! Il brasiliano anticipa Ionita in scivolata, ma il direttore di gara fischia il fallo e ammonisce il difensore

50' - Esce meglio dai blocchi il Benevento, Lazio che ha meno possesso palla della prima frazione e soffre un po' l'intraprendenza dei padroni di casa

46' - Provvidenziale chiusura di Marusic su Insigne! Il terzino chiude su Insigne dopo che Lapadula era fuggito sulla destra e aveva messo al centro, la punta del Benevento però era partita in posizione irregolar

46' - Inizia la ripresa, primo pallone per la Lazio

46' - Cambio nel Benevento con Foulon in campo al posto di Tuia.

SECONDO TEMPO

45' - Senza recupero termina la prima frazione! Lazio bella ma poco concreta, biancocelesti che hanno avuto tante chance per chiudere il match subendo il pareggio proprio allo scadere

45' - Pareggio del Benevento: angolo dalla destra, la difesa della Lazio non allontana, sul pallone vagante arriva Schiattarella che con un preciso sinistro trova l'angolino alla destra di Reina 1-1

44' - Azione personale di Caprari che passa tra Luiz Felipe e Lazzari, si accentra e prova la rasoiata di destro dal limite, Reina in allungo mette in corner

41' - Clamorosa occasione per Luis Alberto: lo spagnolo anticipa Tuia, arriva davanti a Montipò ma perde l'attimo e prova l'esterno destro trovando la chiusura miracolosa di Glik,

40' - Palla persa da Luis Alberto, Letizia si invola sulla destra, ottima la chiusura di Hoedt in angolo

36' - Ottima prima da titolare per Escalante che si sta disimpegnando bene dettando i tempi della manovra biancoceleste

34' - Il Benevento si riaffaccia in avanti con Lapadula che si infila sul centrodestra e prova il tiro, conclusione imprecisa che finisce a lato

32' - La Lazio preme ancora, bella azione palla a terra gestita da Luis Alberto, lo spagnolo allarga per Marusic che crossa al centro per la testa di Immobile che anticipa anche Correa, pallone che esce sul fondo

30' - Ammonito Lapadula per un intervento duro su Luiz Felipe

27' - Ancora Luis Alberto cerca Correa che serve Marusic chiuso al momento del tiro, ma l'esterno era in posizione irregolare

25' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIO CON CIRO IMMOBILE! Cross di Milinkovic Savic, Immobile allunga il piede e anticipa Barba, Ciro disegna una splendida parabola che supera Montipò e si insacca sotto la traversa 0-1

22' - PALO DELLA LAZIO! Break di Luiz Felipe, Correa tocca di prima per Luis Alberto che accelera e calcia di destro dal limite, palla che supera Montipò e si stampa sul palo.

20' - Lazio che mantiene il pallino del gioco, ma al momento è mancato l'affondo decisivo

17' - Grande occasione per la Lazio: Luiz Felipe ruba palla, Escalante serve Luis Alberto che inventa un assist per Correa che non calcia di sinistro, ma prova ad arrivarci di destro non trovando il pallone che finisce sul fondo

15' - Contatto al limite tra Immobile e la coppia Barba-Glick, l'arbitro lascia correre. Ciro resta qualche secondo a terra, ma poi si rialza

12' - Lapadula va via a Hoedt e prova il tiro, bravo Radu in chiusura che respinge la conclusione.

10' - Lazio che tiene molto il pallone, ma per ora non è riuscita a sfondare la difesa dei padroni di casa. Benevento che è stato pericoloso conle ripartenze

9' - Doppio corner di Luis Alberto: sul primo Montipò mette sul fondo, sul secondo la difesa respinge sui piedi di Escalante che prova l'interno destro, palla che Lapadula devia in angolo

6' - Doppio miracolo di Reina: angolo del Benevento, palla che arriva a Lapadula che schiaccia di testa trovando la risposta istintiva di Reina, l'azione prosegue e la palla arriva a Glik che di sinistro cerca il primo palo e ancora lo spagnolo salva di piede.

5' - Ripartenza del Benevento che con un rapido contropiede arriva al limite dell'area e Insigne clacia, palla deviata in corner

3' - Ci prova Luiz Felipe dalla distanza, il suo destro dai venti metri viene rimpallato in fallo laterale

2' - Lazio partita subito forte in particolare sulla sinistra con Luis Alberto che ha provato un paio di filtranti per Immobile e Correa, ottima la difesa della difesa locale

1' - Inizia il match, primo pallone giocato dal Benevento

PRIMO TEMPO

ORE 20:35 - Scene molto divertenti accompagnano il prepartita. Foggia e Tare hanno scherzato e si sono abbracciati prima della sfida. L'ottimo rapporto dura da quando giocavano insieme con l'aquila sul petto. I fratelli Inzaghi hanno fatto la stessa cosa nel prepartita: Simone ha parlato a lungo con Immobile, mentre Pippo si è concentrato su Lapadula.

ORE 20:30 - Simone Inzaghi ha scelto Ciro Immobile al fianco di Correa. Il bomber di Torre Annunziata ha vinto il ballottaggio con Caicedo e guiderà l'attacco dei capitolini. Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Benevento e Lazio, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro il Verona, i biancocelesti non possono più sbagliare e sono costretti a vincere sul campo della neopromossa. La sfida di stasera è anche un faccia a faccia tra i due fratelli Inzaghi che si sono affrontati due anni fa, quando Pippo allenava il Bologna. Una gara importante per entrambi, ma che vede le aquile costrette a fare bottino pieno per non perdere troppo contatto con le prime della classe.

