RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Marsiglia 0-0, il palo ferma Immobile

UEFA Europa League 2021-2022 | 3ª giornata GRUPPO E

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 18:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Luis Alberto, Hysaj, Radu, Raul Moro, Muriqi.

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Rongier, Guendouzi, Kamara, Lirola; Under, Milik, Payet. All. Sampaoli. A disp: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Henrique, Dieng, De La Fuente, Gueye, Amavi, Sciortino.

Arbitro: Deniz Aytekin (GER)

Assistenti: Christian Dietz (GER) – Dominik Schaal (GER)

IV: Martin Petersen (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Fedayi San (SUI)

94' - TERMINA IL MATCH! Finisce a reti bianche il match all'Olimpico, Lazio che nel finale ha sfiorato più volte il vantaggio ma tra imprecisione, sfortuna e Pau Lopez deve accontentarsi del pari. Girone che resta aperto.

90' - Saranno 4 di minuti di recupero

88' - Ancora Lazio, cross di Akpa Akpro che si impenna, Raul Moro colpisce di testa e Pau Lopez blocca

87'- LAZIO VICINA AL VANTAGGIO! Raul Moro fa impazzire la difesa ospite sulla sinistra, cross basso su cui si avventa Pedro che calcia trovando il corpo di Pau Lopez

86' - Cross di Lazzari, serie di batti e ribatti e Pedro in scivolata non arriva sul pallone.

85' - Sostituzione nel Marsiglia con Balerdi al posto di Rongier

84' - Splendida chiusura in scivolata di Luiz Felipe su Payet che era pronto a caricare il tiro

81' - Ammonito Rongier per trattenuta su Raul Moro

76' - Doppio cambio nella Lazio con Lucas Leiva e Raul Moro in campo al posto di Cataldi e Zaccagni

73' - Doppio cambio nel Marsiglia: escono Guendouzi e Milik, Pape Gueye e Gerson

72' - Ammonito Kamara per fallo su Zaccagni

71' - Conclusione a girare di Luis Alberto, palla lontana dallo specchio della porta

69' - PALO DI IMMOBILE! Ciro si infila alle spalle della difesa della Lazio e di destro cerca un angolo difficile, palla che pizzica l'incrocio dei pali e si perde sul fondo

67' - Lazio pericolosa con Zaccagni che si accentra ed esplode il destro, bravo Pau Lopez a respingere con i pugni

66' - Marsiglia pericoloso: Lazzari perde palla e Payet prova il destro che deviato da Luiz Felipe esce di poco alla sinistra di Strakosha in corner

65' - Strakosha ancora decisivo!! Il portiere biancoceleste si supera sulla conclusione di Under e respinge il tiro a botta sicura

61' - Sostituzione nel Marsiglia con Dieng al posto di Lirola

58' - Lazio che trova il gol, ma rete annullata. Luis Alberto libera Immobile che batte Pau Lopez. Il guardalinee alza la bandierina e il Var conferma.

57' - Bella azione di Immobile che si presenta in area e prova il pallonetto, Pau Lopez blocca

56' - Triplo cambio per la Lazio con Luis Alberto, Pedro e Akpa Akpro in campo al posto di Basic, Felipe Anderson e Milinkovic Savic

55' - Bell'inserimento di Lazzari che si infila alle spalle della difesa francese, cross basso su cui Immobile e Zaccagni non arrivano.

52' - Ammonito Payet per proteste e per aver allontanato il pallone

51' - LAZIO A UN PASSO DAL GOL! Lancio di Acerbi, Saliba sbaglia l'intervento e regala palla a Immobile che calcia di destro, palla alta

48' - Luis Henrique si invola sulla destra, cross basso al centro su cui Luiz Felipe in spaccata salva e allontana

47' - Punizione al centro di Cataldi, Felipe Anderson sfiora e la difesa ospita allontana

46' - inizia la ripresa, nessun cambio nelle due squadre

SECONDO TEMPO

45' - Senza recupero si chiude la prima frazione. Reti bianche per la Lazio che è partita a ritmo basso, sfiorando il vantaggio nel finale con Luiz Felipe e Immobile

45' - Lazio vicina al vantaggio: azione di Felipe Anderson che verticalizza per Immobile che in scivolata non arriva sul pallone.

40' - Miracolo di Strakosha! il portiere biancoceleste si oppone a Under che supera Basic e Marusic e fa partire un colpo sicuro, su cui il numero uno vola e smanaccia in corner

34' - Lazio a un passo dal vantaggio: angolo di Cataldi, Luiz Felipe impatta di testa dal limite dell'area piccola, Pau Lopez respinge d'istinto ancora sui piedi del brasiliano che non riesce a concludere e il pallone si perde sul fondo

33' - Cross di Zaccagni, spizzata di Luiz Felipe, palla che prende una traiettoria strana e Pau Lopez vola a mettere in angolo

31' - Inserimento di Zaccagni sulla sinistra, palla smorzata da Lirola che Pau Lopez fa sua

30' - Inserimento di Under, fermato in posizione irregolare

28' - Prova il taglio Payet, ma il giocatore è pescato in fuorigioco

23' - Bella azione di Lazzari che crossa per Basic che viene anticipato dall'uscita di Pau Lopez che allontana il pericolo

21' - Marsiglia insidioso, bella azione palla a terra che porta Milik al tiro dal limite palla che esce di poco

19' - Proteste Lazio: lancio di Cataldi per Milinkovic Savic che fa da sponda per Immobile che cade dopo un contatto con un avversario. L'arbitro lascia correre

17' - Retropassaggio corto di Caleta Car, Pau Lopez anticipa Immobile e mette in fallo laterale

14' - Marsiglia pericoloso in avanti, cross dalla destra che trova Rongier sul secondo palo, cross al centro per Under che calcia alto da buona posizione

9' - Cross dall destra, Luiz Felipe allontana e Guendouzi prova la conclusione, Strakosha blocca a terra sicuro

8' - Partenza al piccolo trotto, più possesso palla ospite e Lazio attenta ed equilibrata.

5' - Lazio che prova a inserirsi, verticalizzazione per Immobile fermato per posizione irregolare

1' - Inizia il match, primo pallone giocato dalla Lazio.

PRIMO TEMPO

ORE 18:42 - Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio. Lazio in campo con la maglia blianca, Marsiglia in completo scuro.

ORE 18:40 - Nella Lazio fa rumore l'esclusione di Luis Alberto, ancora in panchina per far spazio a Basic.

Ore 18:35 - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera e benvenuti alla terza giornata di Europa League. La Lazio ospita la l'Olympique Marsiglia in un crocevia importante per l'avventura biancoceleste in Europa, a maggior ragione dopo la sconfitta dell'esordio a Istanbul le aquile non possono permettersi passi falsi.

